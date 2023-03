Rocío Carrasco y TVE

Hace ya casi dos años de aquel Rocío, contar la verdad para seguir viva, en Mediaset. Esta semana, TVE invitó a Rocío Carrasco al programa Días de Tele, con Julia Otero, con motivo del 8M. Y ahí saltó el escándalo. Que si Rocío Carrasco no podía estar en la tele pública. Que Rocío Carrasco no puede sin sentencia. Que Rocío Carrasco no me representa. Que Rocío Carrasco no puede hablar como mujer en un 8M… Estos fueron algunos de los argumentos.

En TVE ha habido de todo a lo largo de su historia, incluso entrevistas con hombres que han sido condenados por delitos en su vida y nadie pidió un boicot. Rocío Carrasco podía ir tanto con sentencia a su favor (como la tiene en el conflicto con su hija) como para recordar su archivo (que ni indica culpabilidad para ella, ni inocencia para su denunciado ni denuncia falsa). Ninguna de las restantes invitadas al programa tenía sentencia, por cierto, y nadie lo decía. Ni siquiera la tuvo Ana Orantes. Pero solo nos creen cuando somos asesinadas. Y ya sabemos que a más de una y de uno le hubiese encantado que Rocío, en aquel intento autolítico, hubiese acabado muerta. Pero no. Vivió y tiene todo el derecho a hablar aunque moleste. Rocío Carrasco nunca ha dicho representar a las mujeres. Una nunca es responsable de lo que te adjudique el resto. Diferente es que muchas mujeres sí digan que ella les representa por sus vivencias. Yo veo en la tele cada día a hombres y mujeres que no me representan en absoluto. Es más, he asistido a programas con contertulios que no representan nada de lo que soy ni pienso, y sigo con mi vida, no hago un Trending Topic pidiendo un boicot. Si tanto se llena la boca de decir que el feminismo es transversal y para todas las mujeres, Rocío puede hablar un 8M. Sobre todo, porque en su día una jueza (no ella) derivó su denuncia a un juzgado de Violencia contra la Mujer y pasó un informe forense exhaustivo. ¿Por qué irrita tanto Rocío Carrasco? ¿Por qué tanta exigencia con ella? Rocío no tiene nada que esconder. ¿Esconder que ella no rechazó un proceso de mediación? ¿Esconder que accedió a la custodia compartida por el bien de sus hijos? ¿Esconder informes que indican que siempre ha intentado alejar a sus hijos del conflicto mediático? ¿Esconder que esos informes nunca cuestionaron, en lo más mínimo, su labor como madre? ¿Esconder que nunca se ha celebrado un juicio con pruebas? ¿Esconder que ella, como otras muchas mujeres, se ha visto afectada por una justicia que archiva casos y que está (y ha estado) muy falta de formación de género? La presión se trasladó a Julia Otero y a otras compañeras. Quienes estábamos en Mediaset acompañando a Rocío en aquel programa sabemos lo que es la turba que cada semana se lanzaba en las redes a degüello, con amenazas de muerte incluida, como yo recibí. Pero supongo que tanto Julia como nosotras sabemos que esto solo es un síntoma de cómo se retrata un país, cuánto machismo queda, cuánto se ataca a las víctimas y cuánta igualdad queda por construir. No hubo mejor ejemplo en un 8M.