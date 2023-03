Rafa Nadal al tío Toni: «No sé por qué te metes en política»

El PP de Núñez Feijóo ficha a Toni Nadal a 76 días de las elecciones autonómicas, en una puntual y efectiva contraprogramación de la presentación de las listas armengolistas que no socialistas, plagadas también de independientes. El gambito demuestra que Balears es una pieza codiciada por el PP, y que Génova desea teledirigir la reconquista desde Madrid.

Las personas a quienes comentabas el lunes la incorporación de Nadal a la órbita del PP, respondían con una exclamación unánime:

-¡Pero si es el único de izquierdas de la familia!

Había más asombro que conversión a la fe derechista. En efecto, Vox tiene a su comunista Tamames, y el PP se gana al progresista Nadal. Es la misma persona que atacó con ferocidad la política lingüística del popular José Ramón Bauzá. En una emisión del programa Hora 25 en el colegio palmesano Mata de Jonc, ante un público masivo de camisetas verdes que después darían la espalda gráficamente al president del TIL, el entrenador más laureado le había indicado a Àngels Barceló que «estoy absolutamente de acuerdo con la huelga de educación».

Para quienes consideren razonablemente que no se puede juzgar a nadie por declaraciones con una década de antigüedad, Toni Nadal también le replicaba el mes pasado a Isabel Díaz Ayuso, ante un estupefacto auditorio del PP madrileño, que «los mallorquines somos medio catalanes». Y remataba su incorrección política con una rectificación a la mallorquina:

-Aunque hable una lengua distinta, me siento español.

Ninguno de los miles de oyentes del programa de Mata de Jonc hubiera confundido a Toni Nadal con un votante del PP, y mucho menos con un dirigente de una fundación del partido. Al contrario, la audiencia radiofónica cautivada por el mallorquín contraponía sus opiniones juiciosas a los disparates de la clase política nacional. Suspiraban por su incorporación a un Gobierno, que se presuponía progresista. Como participante en la tertulia, me vi obligado a una reivindicación en voz alta:

-Que a nadie se le ocurra reclamar a Toni Nadal desde Madrid, porque lo necesitamos como president de Balears.

A la vista de los acontecimientos, es obligado apuntar que se trataba de un exabrupto con pretensiones irónicas.

Tras la exhibición radiofónica de Toni Nadal, le tocaba el turno al mismísimo Bauzá, que se enfrentó con valor al público que no se dignaba ni mirarle, y que recibió incluso una camiseta verde. El entrenador tenía que regresar a Manacor entrada la noche, pero se resistía porque le escandalizaban los argumentos esgrimidos por el president de Balears. Se quedó de pie al borde del escenario, y le decía al conductor que insistía en llevárselo:

-Espera, que quiero decirle a Bauzá cuatro cosas cuando acabe.

Hubo sudores por si se producía el enfrentamiento, recuerden la atmósfera caldeada de aquellas fechas y que la esposa de Toni Nadal es profesora, según el entrenador se encargó de recordar durante el programa. Aquella edición de Hora 25 había tenido un oyente inesperado, un tal Rafael Nadal. Cuando finalizó la intervención de su tío y creador, le envió un mensaje:

-No sé per què et fiques en política.

De nuevo, el tono de aquel «No sé por qué te metes en política» introducía todas las cautelas del carácter mallorquín, sin añadir una desaprobación expresa del discurso. La caída partidista se ha producido, pero Toni Nadal es demasiado inteligente para el PP, y la frase valdría probablemente con cualesquiera siglas del espectro.