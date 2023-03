Turismo, empleo y vivienda: difícil ecuación

«Carece de nobleza quien no se atreve a alabar a un enemigo». John Dryden, (Aldwinkle, 1631-1700 ). Poeta, dramaturgo y crítico inglés de la Restauración Inglesa.

El BBVA Research hizo público recientemente su estudio «Situación Illes Balears, 2023», glosando las fortalezas económicas - numerosas y relativamente estables - del archipiélago. Pero también sus puntos débiles. Y uno de los principales Talones de Aquiles detectados por el servicio de estudios es, precisamente, la - cito palabras textuales - «demografía más dinámica, que frena el crecimiento del PIB per cápita». En otro registro, menos técnico y más entendedor: a mayor población, menores posibilidades de ser igual de prósperos por cabeza que siendo menos habitantes. «Ergo», más caro será el acceso a la vivienda, al ser el archipiélago un espacio cerrado. Eso sí: el banco no pone muchas soluciones a la cuestión, sabedor quizás de la corresponsabilidad en el dislate en que vivimos. No obstante, pone de manifiesto una obviedad: si se crean los nuevos puestos de trabajo para el bienio 2022-2024 ( estimados en unos 39.100 ) va a ser un problema dar cobijo a tantos profesionales de nuevo cuño. Así como poder atender a los trabajadores de temporada que vienen a Balears. Si es que realmente pueden llegar a venir, algo que la entidad financiera pone entre líneas en duda.

Casi paralelamente a la presentación del estudio, se celebraba la «Fira d’Ocupació» en la Escuela de Turismo de Balears. Tras el evento, los expertos en Recursos Humanos coincidían en sus conclusiones: a/ ya no son las compañías las que eligen sus empleados, sino el fenómeno empieza a ser inverso. b/ se valora más el trabajador de base ( maître, friegaplatos, camarera de pisos, conserje ), que a los mandos intermedios. c/ los sueldos del Turismo empiezan a ser más atrayentes, pero los solicitantes priorizan los días libres: no se trata de vivir para trabajar, sino de trabajar para vivir. d/ la temporalidad ya no es cool: la juventud de hoy en día valora más la estabilidad y la seguridad jurídica que otra cosa.

Con estas premisas, se prevé una difícil ecuación entre turismo, empleo y vivienda. A no ser que la última descienda en precio de manera súbita - todo puede ocurrir, pero nada lo hace indicar - o… que los sueldos en Turismo aumenten aún más de lo que marca el reciente Convenio Colectivo del ramo. Que es la otra posibilidad. La tercera es que las administraciones y clase empresarial se pongan las pilas al unísono, construyendo a la par residencias de trabajadores. Con alquileres sostenidos y en breve tiempo. Sin frenar las primeras con exigencias de eterno papeleo. Y utilizando contenedores o elementos prefabricados, por ejemplo. Es decir, actuando y resolviendo casuísticas, en vez de escudarse en informes técnicos para no tomar decisiones.

Pero como regla general, estar culpando al enemigo ajeno de las desgracias propias no suele conducir a nada bueno.