Justicia para la justicia

He conocido muchos ministros de Justicia, la inmensa mayoría malos y vagos. La actual titular de la cartera, la también magistrada Pilar Llop, no parece que vaya a cambiar esa tónica, pese a sus buenos modales y su solvencia profesional.

Los ministros de Justicia, ya sean del PP o del PSOE (de los de UCD no me acuerdo), han sido siempre personajes dedicados a cualquier otro afán menos al cuidado de su parcela. Durante mucho tiempo estos miembros del Gobierno se dedicaron a las idas y venidas de los presos de ETA, políticas penitenciarias que cambiaban, inopinadamente, según la coyuntura. Otros, como Alberto Ruiz Gallardón, se inmolaron a lo bonzo por guerras perdidas como el aborto, que el exalcalde de Madrid quería limitar, si no suprimir. Después hubo asuntos como el ‘procés’ y sus consecuencias penales que absorbieron a los notarios mayores del Reino.

Los más buscaron pasar a la historia por alguna ley que llevara su apellido, muchas veces en un claro ejercicio de populismo, ajeno al devenir de tribunales y fiscalías. Me acuerdo de algunos cuando, por motivos extraños a sus funciones reales, recalaban en Mallorca y no tenían ni idea del penoso estado de los juzgados. Su cabeza estaba en otro lado. No pasaba nada. Un claro ejemplo fue el socialista Juan Fernando López Aguilar, ahora de «vacaciones» en el Parlamento Europeo, al que preguntamos por el penoso estado del juzgado de ejecutorias penales de Palma y las posibles soluciones al impresentable atasco. Se quedó en blanco y salió por peteneras.

Mi compañero Marcos Ollés, informador serio e incansable, entrevistó hace unos días para Diario de Mallorca a Pilar Llop. La política anda estas semanas tratando de solucionar técnicamente la chapuza de la ley del ‘solo sí es sí’. Menudo marrón, máxime la desvergüenza y fanatismo de Podemos, con la patética figura de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la cabeza.

Lógicamente la entrevista se centró en la reforma de la polémica ley, pero la también expresidenta del Senado fue interrogada sobre las carencias de su departamento. La ministra respondió con los consabidos tópicos sobre el modelo decimonónico de funcionamiento de los juzgados, algo que es obvio y que nunca se ha querido solucionar. Llop anunció una llamada «Ley de Eficiencia Organizativa» como medicina para el enfermo.

La idea, explicó, consiste en «buscar elementos que permitan el reparto equitativo de trabajo en toda la oficina judicial (el conjunto de medios humanos y materiales)». O sea: la magistrada ha inventado la pólvora.

No sé cuántos cientos de millones de euros llevan gastados los gobiernos de turno en planes para modernizar la oficina judicial. Básicamente la reforma nonata consistiría en cambiar las unidades estancas de procesamiento que son los juzgados y potenciar los servicios comunes al máximo, tanto en la tramitación como en la ejecución de las causas. Nunca lo veremos.

Pilar Llop fue muy dura y tajante con la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia, que tanto daño está haciendo a los justiciables. El Gobierno se muestra así inflexible con los antiguos secretarios judiciales, un cuerpo imprescindible en el devenir de la Justicia y que quiere, legítimamente, mejorar su estatus.