Leyes sociales y recursos públicos

Era muy necesario que los gobiernos progresistas del nuevo sistema democrático fueran proponiendo y sacando adelante las transformaciones sociales que habían de convertirnos en un país moderno, situado al paso de los de nuestro entorno. Básicamente, había que instituir el divorcio, el aborto, la eutanasia y las políticas de igualdad y de género, incluido el matrimonio gay, que debían integrar a todo el colectivo LGTBIQ+, superando así siglos de discriminación y persecución.

Como en casi todas partes, la iniciativa de tales reformas legislativas ha partido de la izquierda, que ha pulsado mejor y más deprisa que la derecha los apremios sociales que reclamaban estas transformaciones. Pero, como es natural, los cambios normativos anteceden pero no sustituyen a los cambios culturales, por lo que resulta bien evidente que si bien hay que reconocer que hemos avanzado mucho en la consolidación de los principios, estamos lejos de haber reconvertido a la sociedad en general para que desaparezcan los problemas. Sigue habiendo violencia de género, discriminación y delitos de odio contra la mujer y las minorías sexuales.

La tarea más ardua que subyace bajo este cambio en marcha ha sido la de igualación de la mujer y el hombre en materia de derechos y libertades y contra la violencia de género. Las tres grandes leyes en esta esfera han sido la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Esta última está a punto de ser reformada tras una dura polémica, y el presidente del Gobierno ha anunciado una nueva ley que garantice la paridad en la política, en las empresas privadas y en las juntas de gobierno de los colegios profesionales.

La mentalización del país sobre estas cuestiones es relativamente reciente. Resulta altamente significativo que la Constitución española de 1978, que ya tiene elementos igualitarios reseñables, no cayera en la cuenta de que resultaría insoportable que la sucesión en la jefatura del Estado mantuviera la preferencia del varón sobre la mujer. De hecho, todo el movimiento contra la violencia de género procede del asesinato de Ana Orantes el 17 de noviembre de 1997; como se recodará, aquella mujer refirió en televisión, con extrema crudeza, los malos tratos de que había sido objeto por parte de su marido, quien la asesinó despiadadamente 13 días después de aquella confesión. Aquel dramático incidente provocó la primera reforma a fondo del Código Penal. Y no hay contabilidad de víctimas debidas a esta lacra hasta 2003.

Desde entonces, la sensibilización ha ido en aumento, la violencia de género resulta cada vez más insoportable y los delitos de odio contra las minorías reciben una respuesta airada de toda la sociedad. Pero en la práctica, los resultados siguen siendo insatisfactorios. El recuento de mujeres asesinadas desde 2003 no arroja cambios significativos a partir de 2013, año en que «solo» son asesinadas 52 mujeres por sus parejas masculinas. Esta es la pauta anual, que concluye con 49 víctimas en 2022.

La cantidad de mujeres exterminadas por hombres es todavía exorbitante, insoportable. Y será difícil mejorar el marco normativo, que contiene adecuadas medidas preventivas, sanciones ejemplares, procedimientos correctores para eludir los riesgos… Para rebajar este fenómeno atávico, ya no se necesitan más leyes sino más medios para dar la debida eficiencia a los que ya existen. Hacen falta más juzgados y mejor dotados, más policía y más medios tecnológicos para proteger físicamente a las mujeres en riesgo, más residencias para acogerlas a ellas y a sus hijos el tiempo necesario… En definitiva, hacen falta más recursos.

El aspecto complementario de esta actuación protectora es el educativo: el feminismo, el respeto, en sentimiento igualitario deben infundirse en la escuela, de la que hay que erradicar también todas las formas de acoso. Para ello, hay que invertir también más presupuestos.

En definitiva, la seguridad de las mujeres no es una cuestión de dinero, pero puede que no tenga solución correcta si no se invierte en ella lo necesario.