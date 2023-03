Una esmena de darrera hora al projecte de Llei de protecció, drets i benestar dels animals ha impedit que els cetacis en captivitat puguin gaudir de la llibertat que el text original els garantia. En el moment en que la llei esmenada permeté la utilització d’aquests animals en espectacles, la condemna de presó permanent no revisable caigué com una bomba damunt les seves esquenes. En el moment de la votació es produí una cosa ben curiosa, el PP, que presentà l’esmena juntament amb el PSOE i Coalición Canaria, votà en contra de la llei mentre que Unidas Podemos que no n’estava d’acord, votà a favor.

La qüestió de fons és òbvia, el captiveri dels dofins i orques dins tancs i piscines té com a únic objectiu un negoci que consisteix en omplir d’espectadors els seients de l’escenari, mitjançant pagament, on es representa un número de circ protagonitzat per aquestes intel·ligents criatures a les quals no se’ls ha demanat si estaven d’acord en passar la seva vida lluny de la mar i de les seves famílies, empresonades i, per a mes inri, obligades a treballar de clown en benefici dels seus carcellers. Mentre països com Índia, Brasil, Regne Unit i Canadà han prohibit el confinament dels cetacis per a la seva exhibició en espectacles, els EUA, gràcies a la pressió de poderosos lobbys, ho permeten malgrat estudis que proven els efectes negatius en la seva salut, tant física com mental. Estudis han demostrat que mentre l’expectativa de vida d’un dofí en llibertat és de 40/50 anys, en captivitat es redueix a 10/20 anys.

Després de més de segle i mig de la publicació del llibre L’origen de les espècies de Charles Darwin sembla mentida que els beneficiaris de la captivitat i explotació econòmica dels cetacis - i els polítics que ho permeten – encara no s’hagin adonat del canvi de paradigma que suposà aquella magna obra de la ciència a partir de la qual l’esser humà deixà de ser considerat com el cim de la creació per esdevenir en una més d’entre les altres espècies. Justament allò que ha constituït el fonament moral i espiritual del respecte i protecció que devem als nostres cohabitants en el planeta Terra.