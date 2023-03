Carai! amb la ignorància

Deia una dona sàvia que no hi ha cosa més atrevida que la ignorància. Cert, en comptes de callar i fer ús de la prudència i de la moderació, hi ha persones que parlen per les butxaques, sovint de manera instintiva i irreflexiva, bravegen davant dels altres del seu suposat saber, tant és així que de seguida palesen llurs mancances i, com diu el refrany per la boca mor el peix. El problema és que deixen anar qualsevol bestiesa i queden tan amples. La ignorància gaudeix de grans altaveus en què la persona exhibeix la seva musculatura de beneitona, s’atreveix a parlar de tot sense cap mena de vergonya. Vol mostrar, fins al ridícul, la molta ciència que atresora. Són agosarades, tot i la seva incapacitat i desconeixement, puix que això no importa gaire, el que cal és fer sentir la seva veu, ficar cullerada costi el que costi. Per aquestes persones no existeix la humilitat, no saben que és; potser l’entenen com a restricció o ofegament de la personalitat i no com a un valor a desenvolupar. Això és precisament el que la psicologia de tómbola no ha entès, perquè insisteix a ressaltar el jo per damunt de qualsevol repressió, entesa sempre aquesta com a quelcom nociu i no com a un mitjà per a gestionar les nostres emocions, tot recordant el conductisme que redueix l’ésser humà a la fórmula estímul-resposta sense tenir en compte que avui hom reacciona d’una manera i demà d’una altra, davant el mateix estímul. A l’entremig de l’estímul-resposta, cal posar-hi la valorització o el nivell de profunditat, on coses i les persones adquireixen un significat més pregon o diferent. En fi, tant s’ha realçat i reiterat l’ego i els seus beneficis, que hom fa que s’oblidi de la modèstia, de la discreció i de l’honestedat dels nostres sabers. El qui sap no necessita demostrar-ho, simplement viu el do de la saviesa adquirida. Tanmateix, sovint s’afavoreix el culte als resultats, que constitueix una de les parts més importants de qualsevol litúrgia, fins al punt que l’horitzó queda difuminat. Una vegada vaig preguntar per un senyor que passava pel meu costat i que en principi no cridava gens l’atenció o potser sí per la seva vestimenta força descuidada que semblava tot un pidolaire, un sense-nom, i em digueren que era el més gran expert mundial en Duns Escot, ni més ni menys. A vegades ens deixem guiar per les aparences, quan en realitat hem d’anar més lluny del que perceben els nostres ulls. Qui podia sospitar que aquell home, vell i cec, que caminava cap a l’exili acompanyat per una noia, mendicant engrunes de pa, era el gran rei de Tebes, Èdip i la seva filla, Antígona? El dolor que portava a dins, ningú ho podia endevinar. És clar, si ens movem per les aparences, aleshores sempre guanyen els que criden més, els qui conjuguen teatralitat i vida en un mateix sac. Probablement, la ignorància faci la vida més còmoda i feliç, despreocupada, una mena de pal·liatiu davant els problemes que hi ha arreu, perquè viuen en la inconsciència o en la lleugeresa i la irresponsabilitat envers la realitat o les circumstàncies que les envolten. Com més ignorants hi hagi, millor, així hom serà més feliç. El problema rau a mantenir-se en tal posició des del moment que hom pren consciència de la seva incapacitat, reconeixent que els propis límits el conduirà a la humilitat que fuig de la supèrbia de tot allò que un no és. La persona esdevé prudent en les seves afirmacions, malgrat que la ignorància avanci desvergonyidament, mercès als efectes mediàtics, la qual s’amplifica amb la tecnologia. El fet és que la ignorància guanya adeptes a mesura que creix la seva influència, i que ens aboca cap a una estupidesa generalitzada. Si la cultura i l’educació no fan res per a canalitzar-lo adequadament, correm el risc de precipitar-nos cap al buit. Ara han substituït els llibres per missatges, i a vegades per un simple text que no tingui més de cent cinquanta caràcters. Si un vídeo de deu minuts m’explica com vàrem passar del paleolític al neolític, per què haig de llegir un llibre que m’ocuparà diverses hores? No tinc temps per a gastar en una lectura minuciosa. Actualment, hi ha algunes universitats que fins i tot han ofert programes amb una duració breu, com són els «micropostgraus» de vint crèdits o també «micrograus», «micromàsters», ho poso entre cometes perquè no surt en el DIEC2 (Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans), acompanyats de «microtítols», no sé si per a tenir més coneixements, però sí per a tenir més ingressos a les universitats. La universitat, instituts i escoles van camí per a convertir-se en empreses obertes als diversos mercats. La retòrica kitsch d’una pretesa excel·lència, resulta, en definitiva, de molt mal gust. L’anomenada societat del coneixement, diu el catedràtic de filosofia Antonio Valdecantos, és al capdavall licor de garrafa o en el pitjor dels casos, cicuta, o una barreja d’ambdós. Probablement, les successives reformes educatives de les humanitats en la universitat i en el batxillerat siguin una barroera sèrie de bogeries feta per gent renegada de l’ofici; pot passar que la banalització dels estudis de lletres i la tecnocràcia progressiva de les ciències humanes i socials afavoreixi perillosament l’estupidesa i esdevinguin tendències enemigues del bé comú. Tot es privatitza, àdhuc l’ensenyança. Què més podem esperar? Mireu, ara fa uns dies que s’ha celebrat a Barcelona el Mobiles World Congress 2023 que se circumscriu en les noves tecnologies pel que fa als dispositius mòbils, però que enguany s’ha fixat principalment en la robòtica i en l’anomenat metavers o entorn virtual, una mena de ciberespai que suplanta el món real. Tot, molt atraient i persuasiu, quedes parat per la força que agafen les noves intel·ligències artificials. Entrar en aquest món m’ha fet recordar la faula de José Saramago a la novel·la La caverna, de principis del segle XXI, que simula una gran superfície comercial on tots els desitjos són realment satisfets, pots esquiar, pots gaudir escoltant la simulació de les ones de la mar batre en l’escullera, pot pilotar un cotxe, un avió... i tot això, sense sortir del centre comercial. En aquest congrés s’ha presentat un robot amb la particularitat de donar conversa i que servirà per a acompanyar a les persones grans en la seva soledat. Ja preveuen que seran molts els que quedaran sols a casa seva, totalment desatesos, la qual cosa ens fa pensar que fer anys comença a ser un problema per la nostra societat. Però això dona peu a un altre article. Retornem al principi, a la ignorància. Antonio Muñoz Molina explica una anècdota força còmica i ensems lamentable del qui va ser vicepresident dels Estats Units a finals dels anys vuitanta i principis del noranta del segle passat, Dan Quayle, en la qual explica que una falta d’ortografia va arruïnar la seva carrera política. El fet és que quan visitava una escola de primària, Quayle va demanar a un nin que escrivís a la pissarra la paraula potato. El nin la va escriure correctament, però Quayle li va indicar que havia comès un petit error, a la paraula potato li faltava una «e» final. La mofa fou tal que això li va fer perdre tota credibilitat. Eren massa evidents els seus problemes amb el llenguatge. Carai!, amb la ignorància.