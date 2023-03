Ya queda menos para el 8M y también para el 25N, dos efemérides celebradas con distinto fondo cromático de armario. En la primera predomina el lila, en la segunda el negro. Los sujetos activos y pasivos son los mismos; la sociedad y las mujeres respectivamente. Los objetivos son coincidentes a su vez; escenificar la preocupación —impostada o no— por la mujer. Las manecillas del reloj nos devolverán a la cotidianidad el 9M y el 26N.

«¿Dónde está la señora Lambda? Últimamente falta mucho. Con su hija en el médico. Habrá problemas para cubrir su área. Debería gestionar mejor su red familiar. Tiene un compromiso con la organización y con su género. No podemos descuidar nuestra labor de lucha constante por las mujeres, ni su puesta en valor anualizada en un aniversario internacional. Ellas lo saben y confían en nosotros. No podemos defraudarlas. Hablad con Lambda…».

El párrafo anterior cerraba hace un año el sarcástico relato Día Internacional de la Mujer «Making of» que, firmé en este periódico. Confieso que, no por su calidad sino más bien por la vigencia de su mensaje me dan ganas de reiterarlo íntegramente, cambiar la fecha y republicarlo. Dado que esa circunstancia quedaría paupérrima, me limitaré a añadir una segunda referencia a cuenta de otra fecha, la de las próximas elecciones del 28 de mayo: «Organizad un encuentro casual con alguna televisión local en sábado. Que a primera hora capte al líder afeitado y sin escolta, saliendo vestido informal, de una tienda kilómetro cero tras hacer la compra. Saludo, sonrisa y no comment. Bolsa de papel reciclado en la mano izquierda, verduras vistas; puerros o sofritos bastará. Podrá ir estrechando manos con la derecha. Que no se olvide el gel hidroalcohólico. El coche oficial a distancia. Editad la noticia y viralizadla en redes. Los medios nacionales se harán eco el domingo».

Aunque esté justificado por ser un tema infinito, vivir de rentas en esta neófita afición mía, queda fatal. De modo que abro el segundo armario del texto y elijo —entre las ingentes posibilidades expuestas— otro insignificante cordel del que tirar. Ese hilo podría unir el nuevo mantra de las ciudades quince minutos en que las personas tienen a su alcance todos los servicios en un espacio de tiempo cercano a esa cifra —pasando por la Conselleria d’Educació— con una madre adosada a un bebé.

Desovillo: Madre que vive a quince minutos de la escoleta de su bebé, más otros diez hasta su trabajo una vez dejado su tesoro. Hasta aquí la «relajada» vida de esa madre entra en los parámetros del paradigma temporal de Carlos Moreno (gurú de los quince minutos). Obviaremos inconvenientes atmosféricos relacionados con el frío o el viento que harían imprescindible el uso del coche, así como su dificultad o imposibilidad de estacionamiento, y resumiremos en una «nimiedad individual» las facilidades que todo el Sistema da a esa madre, incluso en un soleado día de primavera. La escoleta inscrita en la red complementaria pública —con la connivencia de la Conselleria— no permite depositar el cochecito de bebé en el centro. Tampoco puede colocarlo en su lugar de trabajo. Viviendo relativamente cerca, se ve obligada a utilizar el coche. Se pregunta si el problema es el bebé o el cochecito. Podemos sumar minutos de idas y venidas para conseguir realizar todos los trayectos caminando, pero no vale la pena, muchas madres se podrán representar esa —compleja y no explicitada del todo— escena que, pone en cuestionamiento el ala social de la movilidad sostenible. Esperando además que, no se vean inmersas en un atasco o no se les estropee el vehículo, y con la esperanza de que el político aludido sea capaz de cocinar un buen puré de verduras aderezado con una pizca de Herbamare, les deseo un feliz 8M.