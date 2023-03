Cuando uno frecuenta los medios españoles sin anteojeras y en busca de la verdad, se da de bruces con una especie de confusión profunda, que me atrevería a llamar perplejidad. Uno busca razones informativas para situarse razonablemente ante la realidad, pero, y en general, solamente encuentra motivos para la contradicción y para el despiste más absoluto. Una misma noticia merece tales aproximaciones mediáticas que, a la corta, se convierte en varias noticias diferentes, incluso en sus aspectos más livianos. No se trata necesariamente de las ya olvidadas fakes, ya incorporadas a nuestro lenguaje común como algo normal y evidente. Se trata de matices y detalles, casi de estilo, de forma que la verdad desaparece en beneficio de esa perplejidad antes ponderada. Si uno tuviera que enderezar su vida en función de tales informaciones, sería como lanzarse al vacío más estúpido entre los posibles. Sería un auténtico suicidio.

En las últimas semanas, estamos asistiendo a ese desbarajuste informativo en torno a esa legislación sobre el sí es sí, que te obliga a preguntarse si es cierto lo que leemos y vemos. ¿Puede perderse hasta tal punto la discreción conceptual que cualquier razonamiento mínimamente lógico desaparezca en función de un griterío insufrible y de una soberbia infinita? ¿Cómo es posible que personas que nos gobiernan alcancen estos límites de radicalización absoluta, de manera que nieguen toda posibilidad de mediación dialogante incluso con personas que comparten sus responsabilidades? Ya no se trata de la ley en sí misma: se trata, y es lo más escandaloso, de los orígenes ideológicos de donde surgen tales defensas oscuras, capaces de golpear al más paciente. Entonces, uno se pregunta si vale la pena colaborar en esta ceremonia de la confusión que, al final, acaba por destruir la imagen de quienes carecen de agallas para dar por finalizada tanta fractura convivencial. La ira ha sustituido a la razón y el odio a la solidaridad institucional. Perplejidad.

Recientemente han comenzado a tañer las campanas electorales, con evidente antelación al momento legislado. Y todos los medios, sin excepción, afilan sus puñales en la medida en que apoyan a unos en detrimento de otros, todos, sin embargo, dignos de respeto democrático, además del respeto a esa verdad antes comentada. Si la información es sesgada, es inevitable que la intercomunicación también lo sea, punto de partida para una permanente contradicción que solamente puede aumentar la crispación que va en aumento. En todo este trasiego de ideas recortadas, de pasiones malheridas y de descalificaciones insufribles, la ciudadanía solamente puede encontrar razones bien para dogmatizarse, bien para salirse completamente de una historia tan poco ejemplar. Uno lo tiene claro: las urnas solamente tienen sentido si existen programas concretos con sus anotaciones económicas correspondientes. De lo contrario, las urnas aparecen como una especie de excusado ideológico o, mejor aún, de partidismo enfermo. Seguramente, merecemos otra cosa quienes acabamos siendo gobernados desde tales urnas. Mayor perplejidad.

Y como si todo lo anterior no fuera suficiente para una irritación profunda, consecuencia de la perplejidad argüida, quedo estupefacto ante ese torrente de enemigos descarados del actual Sucesor de Pedro al frente de la Iglesia. Ya no se trata de una distancia elegante y discreta. Ahora, cuando el camino sinodal camina hacia su consumación, se escuchan palabras y se perciben gestos que obligan a preguntarse hasta qué punto determinadas personas, muchas de ellas garantistas de una fe absolutamente purificada de toda adecuación temporal, tales personas están o no están con Pedro y, por ello mismo, con la fraternidad eclesial. Todo ello me lleva a preguntarme, en el colmo de la desdicha, si tales presiones, esparcidas por toda la comunidad católica, acabarán por frustrar las esperanzas puestas en el Sínodo de la Sinodalidad, punto de llegada de todo un pontificado. Y llegados a este punto, la perplejidad cede ante la sospecha. Una fe que carece de amor nunca puede alcanzar un horizonte de esperanza.

Entonces, sumergido en esta marabunta informativa, con resultados, repito, en el campo de las opiniones ciudadanas, uno se pregunta cuáles pueden ser las fuentes de un discreto optimismo sobre este país que nos deja perplejos. La respuesta es muy sencilla: pongo mis pies como persona comprometida sobre las espaldas de esa gente silenciosa, trabajadora, paciente, que en ocasiones grita pero que aguanta sobre sus urgencias nuestro destino común. Solamente estas personas consiguen sacarme de tanta perplejidad para llevarme hasta cotas necesarias de un cierto optimismo casi. A todas ellas, mi gratitud y mi admiración.