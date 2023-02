En recuerdo de Victoria Nauda

Con mucho dolor asistí al funeral de Victoria Nauda. Los dos tuvimos un entendimiento de amistad y respeto a pesar de algunas diferencias. Recuerdo con gran cariño cuando me solicitó que presentara en L´Obra Cultural Balear su libro ¿Qué hemos hecho?, donde narra los entresijos de Podem Balears desde sus entrañas.

En su funeral se pudo sentir el dolor de perderla recordando al mismo tiempo cómo ella enfrentaba la vida con alegría. En dicho libro dejó claros los inicios de Podem en Balears. Me refiero a los inicios en la actitud de los que se autoproclamaron con todos los derechos para conducir el partido desde unas posturas que poco o nada tenían que ver con las teorías políticas de Pablo Iglesias o Monedero. Esas actitudes impuestas acabaron con aquella explosión de ilusión, de cambio necesario para nuestro país. Tampoco se siguieron las directrices del 15M. En fin, de nada sirve ahora lamentarse por la leche derramada. Dadas las circunstancias actuales de la política, hay que seguir sin fisuras y con lealtad, todos unidos. En el libro, Vicky reconoce su participación en los entresijos oscuros de Podem, de ahí el valor de su honradez y compromiso, denunciando a una serie de personas que intentaron humillarla sin piedad con una conducta indigna e incluso con amenazas. Esas personas se vanagloriaban de tener el poder, la verdad absoluta, sometiendo a otros cargos como Vicky y a muchos inscritos que daban ideas o propuestas. Utilizaron para ello el peor de los castigos, ignorarlas sin atender la más mínima aportación dada.

Este partido ha hecho mucho daño a nivel personal, a mucha gente de la base y a algunos cuadros cualificados que hoy echamos en falta. Y lo peor, es que hoy nadie se fía de nadie, pensando que si se aporta algo es por una cuestión personal y no por un interés colectivo. Se produjo un efecto bumerán que ha perjudicado al propio partido. Tanto en lo político como en las instituciones se hace lo que se puede y lo que el régimen nos permite. Digamos que cosas con acierto y otras con menos. Como es natural, todos y todas tenemos derecho a equivocarnos, pero no el derecho a mentir a nuestros militantes, y mucho menos, a nuestros votantes. Tampoco a los que no nos votan.

A Mallorca vinieron varias veces dirigentes de Madrid con sobresalientes exposiciones para la política institucional y organizativa pero nunca fueron tenidas en cuenta. En los hechos, las ignoraron con una absoluta hipocresía. En la actualidad, nos quedamos esperando el buen hacer y la popularidad de la ministra de trabajo Yolanda Díaz para ver si se puede recuperar in extremis este proyecto que es Podemos.

En estos últimos dos años mantuve una amistad sincera con Vicky, su marido, sus hermanos y sus amigas, espero que todo perdure por y para su memoria. Y el deseo que su último libro El coma de Sofía tenga una merecida lectura.