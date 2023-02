Sa Feixina tricolor

Nunca pensé que un monumento tan insulso como el de sa Feixina iba a proporcionar tantos momentos estelares a la vida reciente de Palma, desde la eliminación de todas sus imágenes, escudos e inscripciones, ejecutada durante la legislatura de la alcaldesa Aina Calvo, a los repetidos fracasos de las instituciones en derribarlo, con el añadido de la resolución del Supremo que obliga, además, a darle una catalogación patrimonial. Tan en serio se tomó Cort el dictamen del alto tribunal que decidió invertir alegremente 180.000 euros en lo que ayer deseaba hacer añicos. Y proporcionar al mamotreto una iluminación capaz de cambiar el color de la fuente y el monolito a voluntad, del blanco al morado pasando por todas las tonalidades intermedias, como si fuera una atracción de la Fira del Ram. Es verdad que tras el polémico estreno, los portavoces del tripartito de Cort, con el alcalde Hila a la cabeza, se dieron cuenta del tremendo error y tuvieron que disfrazase de representantes del Frente Popular de Judea (¿O era del Frente Judaico Popular?) para dar explicaciones y no decir nada sin ser apedreados por sus electores. Hasta que pudieron consensuar una declaración en la que resolvieron que sa Feixina se quedaba a oscuras por respeto y compromiso con las víctimas del franquismo. Compromiso que no ha durado dos semanas, por cierto, porque en el último pleno la concejala Angélica Pastor, protagonista de los mejores giros de guion de la legislatura, anunció que la fuente, no de las Avenidas, sino de sa Feixina, sería sacada del averno e iluminada de nuevo con luces puras y blancas. Y que eso era tan cierto como el asfaltado que va de la calle Polvorín a Bellver remontando el bosque. Recuerden ahora dónde se iba a celebrar la fiesta del Orgullo que acabó con el colectivo dividido y la dimisión de Sonia Vivas y esperen a la segunda temporada del sainete, aún queda legislatura de sobra.