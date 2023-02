Després de les sogres, a les quals ja vaig referir-me en una col·laboració en aquest mateix diari, el gremi dels cunyats és potser un dels més maltractats als acudits i tertúlies col·loquials. Normalment ens els solen pintar com uns subjectes arrogants que gairebé ho saben tot, creguts i sobrats, pagats de si mateixos. Rarament són acceptats de bon grau al si de les famílies i, almenys d’entrada, són rebuts amb recel i cautela, quan no amb oberta i gens dissimulada desconfiança.

Però com quasi sempre passa, totes les generalitzacions són dolentes. No és el cas almenys de la persona a la qual m’agradaria dedicar aquestes línies, el meu cunyat Joan. Sempre diu una cosa que m’encanta: «Jo he nascut per fer feliços els altres». I és ben certa. I si no que ho demanin a les persones que d’una manera o altra l’han tractat, ja sigui a nivell familiar, laboral o de senzilla i propera camaraderia. No és una persona de grans conceptes, en Joan; això ho deixa per als qui en saben o en volen fer una forma de vida, de la grandiloqüència o la positura. Lo seu són més aviat les distàncies curtes, la mirada franca i sense embuts, la cordialitat com a senyera. No és només allò que se’n diu una persona ben educada -que ho és-, en Joan; és d’aquesta casta de gent -cada vegada més infreqüent, d’altra banda- que sempre és al lloc i a l’instant adequat, normalment allà on se’l necessita o algú requereix del seu consell o la seva ajuda.

El meu cunyat és infermer, per a més senyes. Quan vaig estar malalt, no hi va haver dia que no passàs per l’habitació en què estava ingressat, encara que només fos per donar-me el bon dia i demanar-me com estava. En un temps en què sembla que la humanitat és poca cosa més que un destorb o una rèmora romàntica, ell la practica un dia sí i l’altre també, amb una naturalitat només comparable a la manera en què somriu, un altre dels seus atributs per antonomàsia. Per aquesta i altres raons els pallassos de La sonrisa médica l’han homenatjat com mereixia, amb una divertida cançó i l’inefable nas vermell de l’entitat, una distinció que només és a l’abast dels escollits. Avui dematí encara el duia al butxacó de la bata blanca que d’ara endavant ja serà història, després de 40 anys de serveis ininterromputs a la Sanitat pública, primer a l’Hospital de Can Misses a Eivissa i després a l’Hospital de Son Llàtzer, on avui rubrica una trajectòria que m’atreviria a qualificar d’impecable.

Se’m farà estrany no trobar-te a l’Hospital quan hi hagi d’anar per a alguna revisió o tràmit relacionat amb la salut, Joan. Lo públic ha assolit en tu una dimensió tan professional com entranyable, i estic segur que has estat i seguiràs essent un model per a molts dels teus companys i companyes de feina a la Sanitat pública. Sort que podré continuar gaudint de la teva proximitat i el teu afecte com a cunyat, i estic convençut que no ets ni prop fer-hi l’excepció que confirma la regla.

Feliços 65, Joan Sureda Parera, i gaudeix ferm de la teva jubilació, t’ho mereixes!