Murphy y la ‘mera’ fotografía

Tuve unas amigas, con gran sentido de la ironía, que utilizaban el calificativo de ‘casi guapo’ para definir a algunos especímenes masculinos. También eran partidarias de decir, cuando la ocasión lo demandaba, que este o aquel ‘tenía un buen lejos’.

Cuántas veces, buscando aquella imagen imposible que siempre persigues, te dices: aquí ‘casi’ hay una foto… pero falta algo. Te sitúas, te preparas y esperas. Esperas a que pase lo que sea, pero que pase. En un noventa por cien de las ocasiones abandonas después de un tiempo prudencial. Y cuando te estás yendo, y por tanto has perdido la posición de disparo, te das cuenta de que acaba de ocurrir lo que querías que ocurriera, o incluso mejor.

La ley de Murphy es la ley de las frustraciones. Los fotógrafos somos un colectivo que ha aprendido a convivir con ella estoicamente. Somos expertos en Murphy. Hubo un momento en mi vida profesional en que pensé que era hora de comenzar a plantar cara a esa ley. Estaba convencido de que todo era un asunto puramente mental, por lo que tenías que provocar la máxima confusión en tus ideas para interferir la dinámica malévola de Murphy. Utilizar pensamientos cruzados, contradictorios, imprecisos, pensar lo opuesto a lo que de verdad piensas, convencerte de que deseas lo que no deseas, o viceversa. No digo que sea fácil y admito que es un poco retorcido, pero así es toda guerra subliminal. Pondré un ejemplo fácil de entender: si necesitas un día nublado, intentas convencerte de que lo que quieres es un sol radiante, aunque… ¿y si lloviera? ¡Y funciona! Pero, importante, debes convencerte a ti mismo, no dudar, creértelo. Tácticas como ésta desorientan profundamente a Murphy, lo perturban igual que haría un inhibidor. La física a disposición de la mente, es decir, la utilización del poder de la mente.

Esta fotografía fue obtenida en Roma, cerca de la plaza de España. De entrada, lo tenía casi todo, la valla publicitaria de Mandarina Duck, con una imagen dinámica y original, una luz dura, pero resultona, que provocaba este cielo cobalto y sombras contrastadas en las escalinatas. Acentué la fuga de líneas usando la distorsión de un gran angular de 20 mm y me puse a la espera, porque no era suficiente. Estaba ante un ‘casi guapo’, ante ‘un buen lejos’. Como tantas veces, lo que había ante mis ojos prometía, pero no reunía los requisitos necesarios para acabar en una buena imagen. Nosotros, los fotógrafos, no tenemos más remedio que trabajar con la realidad… aunque no todos nos sentimos obligados a serle fiel. La transformamos de muy diferentes maneras, nos la apropiamos, subjetivizamos lo objetivo. Seguro que la mayoría de vosotros sabe que la ‘realidad real’… no existe.

En esta ocasión, ante mi cámara iba pasando gente de todo tipo sin que se produjera la chispa que yo estaba necesitando. Después de infinidad de disparos insulsos, y estando ya a punto de abandonar, ocurrió el milagro. El niño que sube corriendo parece que está imitando el gesto de la modelo de la valla a la vez que el tipo de la camiseta roja, con el nombre del futbolista argentino Batistuta a la espalda, invade dinámicamente la imagen por el lugar perfecto. Tal coincidencia de factores es excepcional. Parece que los tres se han coordinado, la modelo de Mandarina Duke, el niño que sube lanzado las escalinatas y el fan de Batistuta metiéndose tozudamente en el plano. ¡Los tres en la misma dirección! ¡Capturados en esa precisa fracción de segundo! El hoy denostado, pero tan seductor como difícil de alcanzar, ‘instante decisivo’ de Cartier Bresson. Ni dirigiéndolo hubiera obtenido mejor resultado.

Sin embargo, lo que muestra esta imagen ni existía antes ni existió después, fue algo que se mostró fugazmente, como un chispazo, y utilizando una doscientos cincuentava parte de un segundo, la hice mía. ¿Podemos llamar a esto una ‘mera’ fotografía?

Concluyo: basándome en mi experiencia, y dejando de lado temas interesantes que aquí he rozado, puedo afirmar que el maldito Murphy no es infalible.