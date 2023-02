Cuando he visto la noticia de los terremotos en Turquía y Siria, observando el mapa, he pensado que esa zona está relativamente cerca de Ucrania, donde está librándose una guerra -operación especial, en la terminología rusa- y con ello se me ha ocurrido el siguiente símil:

Eso que son dos pulgas que están peleándose a muerte sobre la espalda de un perro, por ver de ocupar más terreno y para decidir cuál de ellas manda en esa zona del bicho. Es una pelea a muerte, haciéndose todo el daño que puedan y sin escatimar en medios….en eso que el perro se rasca y el dorso en el que se desarrollan las hostilidades empieza a temblar y menearse, con la consecuencia de que las dos pulgas se caen y no pueden hacer nada por seguir manteniendo su pugna. Pues es lo mismo que pasa ahora en Ucrania, entre los rusos agresores y los ucranianos que se defienden, que están librando unas batallas que dejan víctimas en todos lados, pero resulta que, si el planeta hace un leve movimiento sísmico, todo se va al garete y lo que está sucediendo en su superficie deja de tener cualquier relevancia, ante una catástrofe de esa magnitud. Que, por poco, no ha afectado ahora esa zona, como se aprecia en el mapa. Creo que los sapiens actuales tendemos a sobrevalorar el papel de la raza humana en este planeta, creyéndonos los reyes de la creación y que todo nos está permitido- incluso pelearnos entre nosotros, como demuestra la historia, que no es otra cosa que una sucesión de guerras, conquistas y violencias varias, a lo largo de las épocas-, cuando lo cierto es que somos mucho más livianos y estamos indefensos ante cualquier circunstancia de la naturaleza, sea un seísmo, tsunami, volcán o cualquier otra catástrofe natural, cuya entidad nos supera y debería hacernos comprender lo poco importantes que somos en ese contexto. Y no digo ya, si hablamos no en términos planetarios, sino en relación con el espacio y el universo todo. Ahí sí que ya hemos de tener claro lo poquita cosa que somos… En palabras del geólogo inglés Derek V. Ager, citado por la profesora Rosa María Mateos (El País, 8-2-23), refiriéndose a los períodos geológicos: «la historia de la Tierra es como la vida de un soldado, largos periodos de aburrimiento y breves momentos de terror». Esos breves momentos ponen de manifiesto la fragilidad humana ante la fuerza de la dinámica terrestre, y deberían hacernos reflexionar respecto a nuestro comportamiento habitual.