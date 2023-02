Un país desquiciado (II)

La Asociación estadounidense de Psicología ha publicado recientemente un estudio de la Universidad de Toronto, Ontario, Canadá, en el que llega a la conclusión de que el prestar en exceso atención a la información política afecta al equilibrio emocional de las personas. Otro estudio de Digital News Report de la Universidad de Navarra, vinculado al Reuter Institute, que emite un informe anual sobre el consumo de información, dice que un 38% de los ciudadanos españoles procura no atender a la información política porque el hacerlo les produce estrés. La consultora International Data Corporation, con sede en Massachusets, líder mundial de inteligencia del mercado, indica que cada persona en el año 2025 emitirá diariamente 5.000 datos que serán procesados y puestos a disposición de los partidos políticos y empresas que paguen por ello. Con toda la información que obtienen de los ciudadanos, los partidos políticos pueden influir en nuestra capacidad de discernimiento. Si tuviéramos que admitir las conclusiones de estas consultoras, sin más, llegaríamos a alguna conclusión, seguramente equivocada, de que las noticias sobre la gestión pública son nocivas para la población, por ello sería recomendable ausentarse de las referencias políticas para evitar una hiperpolitización y no terminar siendo permeables a la manipulación, para que esta manipulación no afecte a nuestro equilibrio emocional. Pero ello supondría abstenerse de ejercer nuestro derecho de valoración de eventos políticos para mantener el equilibrio emocional. En consecuencia, nuestra capacidad de decisión y de participación política se vería seriamente afectada.

Los últimos años con gobiernos de coalición que legislan de forma algo ligera, sin tener en cuenta otras opciones, sin prever las consecuencias, y una oposición no predispuesta a llegar a acuerdos, podríamos pensar que la sociedad está viendo que se cometen errores con importantes secuelas, entre otras un hartazgo de la política. En unos momentos preelectorales como los actuales, de mayo a diciembre, podemos esperar una mayor crispación política que propiciará un aumento de desequilibrio emocional en la ciudadanía, tal como estima el Digital News Report. Esto puede conducir a la tentación de ausentarnos por completo de la política. Pero el ausentarse de la actividad política sería dejar la «res publica» en manos de cualquier líder, incluso no recomendable, que pueda aparecer, ya sea de extrema derecha como de extrema izquierda. Esto sería dejarnos llevar, sin reflexión, a una situación peor, un error, por ello si queremos mantener nuestro equilibrio emocional y no abandonar nuestra responsabilidad política, dejarla en manos de otros, deberíamos de desarrollar nuestro espíritu crítico, tomar cierta distancia, confiar en nuestro criterio, en nuestros valores y tomar nuestra propia decisión con la mayor independencia posible. La política está en todas partes, por ello no podemos quedar al margen. Algunos, hartos de noticias que desagradan, de los intentos de entrar en nuestro pensamiento, en nuestra conciencia, dicen que «pasan» y, con ello, creen que protegen su salud mental, en definitiva, se quieren abstener, lo cual, en mi opinión, es cometer una equivocación. Hay que depurar la información que nos llega, seleccionar las noticias, valorar, afianzar nuestra ideología y finalmente participar votando en conciencia. La antipolítica trae consigo populismos que ya sabemos como actúan y sus consecuencias.