Vox le pone al PP las cartas boca arriba: con ellos o a la oposición

Se entienden, aunque sean patéticos, los baldíos esfuerzos que hace el PP dejando caer que van a gobernar en solitario las instituciones de las Islas si en mayo las urnas arrojan el resultado que impaciente aguarda. La candidata a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Marga Prohens, aplastada por la personalidad y la acción de gobierno de la presidenta Francina Armengol, se desgañita (literal) anunciando que se liquida la etapa socialista, además de profetizar la irrelevancia de Vox. Mejor le va a ir si encauza sus afanes en los meses que faltan hasta las elecciones en otros menesteres, por donde transita hoy poco o nada puede obtener. Prohens adolece de la envergadura que se requiere para ser alternativa viable, si gana será por circunstancias sobre las que carece de competencia, no por sus méritos, que no los tiene. Caso diferente es el del candidato a alcalde de Palma, Jaime Martínez, que ha de pechar con la resolución de endiablada ecuación; la expone nítidamente el candidato de Vox, el general Fulgencio Coll, cuando declara a Diario de Mallorca que si Madrid lo decide será alcalde aunque tenga menos concejales que Martínez. Intercambio de instituciones en las negociaciones poselectorales, pilotadas y solventadas en la capital del Reino. El PP balear no tendrá arte ni parte. Sus atribulados dirigentes cacarean que no será así. Mienten.

El desenlace que se conocerá el domingo 28 de mayo está mucho más borroso que lo que determinados sondeos y muchas declaraciones quieren hacer ver. Al PP le ha surgido un problema serio en las Pitiusas, donde el candidato al Consell, el actual presidente Vicent Marí, ha sido imputado en un caso de presunta corrupción. Mal asunto: diputado de más o de menos en la Pitiusa mayor puede dar al traste con una mayoría en el Parlament. Esa es una, la otra, la que quiere aventar el PP hasta el mismísimo 28 de mayo, es la de su dependencia de la extrema derecha, que se antoja inevitable, tanto como la del PSOE respecto a Podemos y Més. Lo que se dilucida en las elecciones es la hegemonía de un bloque sobre otro: el de la derecha sobre la izquierda o viceversa. Hablar de centro derecha refiriéndose al conjunto de PP y Vox, es tan falso como definir de centro izquierda a la suma de PSOE, Podemos y Més; son derechas e izquierdas, aunque la posterior acción de gobierno atenúe, embride, las naturales querencias. Con todo ello, Vox anuncia a los cuatro vientos, le dice al PP lo que es sobradamente conocido: sin ellos no habrá cambio a la derecha en Balears. Prohens no lo ignora; Martínez, tampoco. Una papeleta: para la presidenta regional del PP, que tal vez se tope con que contando con Vox y El Pi llega a los 30 diputados. Amalgamar a los cuasi nacionalistas con la extrema derecha, se camufle todo lo que se pueda, no se ve cómo puede hacerse. Josep Melià, que es muy de derechas, tampoco deja de tener cierto instinto político, sabe que maridarse con la extrema derecha le conduce al desolladero en breve plazo. A Vox se le atragantaría participar en una mayoría con un partido «catalanista». El griterío en Madrid sería ensordecedor. Así y todo, no lo descartemos por absurdo que sea. Prohens, al que Borja Sémper ha tratado de insuflarle ánimos, se confronta con panorama complicado, similar al que condujo al anterior presidente del PP, Biel Company, al despido sin finiquito. El falangista Jorge Campos ha sido taxativo: el cambio es con Vox o no lo hay. Prohens toma nota. Jaime Martínez se las ve con lo que afirma Fulgencio Coll sobre quién será el alcalde de Palma. ¿Qué puede hacer Martínez ante la segura tesitura de que en Madrid se acuerden los pactos de aparecer las mayorías precisas? Nada salvo plantarse, o lo que es lo mismo: levantarse de la mesa. El campo de la derecha anda revuelto. Dejamos nuevamente al margen el Consell de Mallorca, donde el candidato del PP, Llorenç Galmés, sigue encelado resoplando sandeces. Hay disparates que no tienen solución, la candidatura de Galmés es uno de ellos.