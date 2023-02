La Rizos sin rizos

Lo confieso. Adoro las galas de los premios de cine. Los Gaudí, los Goya y los Oscar. Me voy a concentrar en los Goya que acaban de pasar. Los vimos en casa, comiendo palomitas y deseando que ganara Guillem Clua por Los renglones torcidos de Dios. No fue así, pero fue nuestra única decepción. Muy feliz por el Goya al actor revelación de La consagración de la primavera. Maravilloso trabajo y discurso de Telmo Irureta. «Nosotros también existimos y nosotros también follamos». Un canto a la diversidad que no fue el único. Laura Galán ganó el Goya a la mejor actriz revelación por Cerdita, una maravillosa película que trata sobre el bullying, y también nos regaló un emocionante discurso a favor de los cuerpos no normativos.

Luego, As Bestas. Si no la han visto, ya tardan. En un momento de la gala entregaron el premio a la mejor película europea. La actriz que lo entregaba me resultaba familiar. Pasa continuamente en este tipo de eventos, se trata de actores que se han metido en nuestras casas para interpretar un millón de personajes y todo el mundo te suena. Pero esta me resultaba demasiado familiar. Cometí el error de entrar en Twitter. Se trataba de la actriz Berta Vázquez, que interpretaba al personaje de la Rizos en la serie Vis a vis. Despampanante y sin rizos. Es lo que tiene la gente, que si no la ves a menudo, cambia. Pero la mayoría de los comentarios que leí en Twitter eran ofensivos y estaban relacionados con su peso, no con sus rizos. La maldita #gordofobia vuelve a salir. Ya se han cargado los discursos de Telmo y Laura. Ahora todo el mundo pondrá el foco en Berta y su aumento de peso. Me indigna. ¡Ya me gustaría a mí ser Berta Vázquez! Era preciosa antes y lo sigue siendo ahora. Pero sobre todo es muy buena actriz. Y su cuerpo es más normativo ahora que antes. ¿O es que todos los que estabais criticando usáis una talla 36? En fin… Como dijo ayer mi querida actriz Itziar Castro: «No sabemos valorar que tenemos una Beyoncé española maravillosa».