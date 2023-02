L’equivalent llatí a la filantropia grega és humanitas, paraula que significa humanitat. Sense entrar en les consideracions i elucubracions filològiques dels termes, actualment per filantropia s’entén l’estima que un hom qualsevol desenvolupa pel gènere humà i l’impulsa a actuar de manera altruista, és a dir, desinteressadament, cap als altres. Ja sé que hi ha autors que diuen que interpretar el terme com «aquell que estima a l’ésser [l’home]» significaria transformar els grecs en cristians ante litteram, quan hauríem de tenir present que es tracta més aviat de reconèixer a la persona com aquella que pertany a un mateix grup social. Potser seria millor així, perquè només podem estimar allò que realment coneixem. La resta, meres suposicions. Pel que fa al mot humanitat, paraula que comença a circular per Roma a partir del segle I aC, hem de dir que té múltiples interpretacions. Per un costat, expressa docilitat, benevolència, civilització, disponibilitat en relació amb els altres; per altra part, implica formació, educació, instrucció, tot aquell conjunt de qualitats aconseguides pel fet d’haver estudiat, si és que es pot dir així, per entrar en possessió d’una particular cultura. Per tant, es troba més ajustada a l’educació i la cultura rebuda que no pas als sabers acadèmics. Al darrere d’aquest estret lligam entre ambdues definicions, hi ha la idea, àdhuc la convicció, que la cultura fa a l’individu més humà, o sia, millor. És el mateix principi que conté el Preàmbul de la Declaració dels Drets Humans: «... que cada persona i cada institució [...] promoguin, mitjançant l’ensenyament i l’educació, el respecte a aquests drets i llibertats...». Tots sabem, dissortadament, que la cultura no ha fet millor a les persones, però ben segur que sense cultura, hagués estat encara pitjor del que ha estat. Ja ho va dir en el seu moment el Premi Nobel de la Pau Eliezer Wiesel en el dia de la Memòria de la Xoà: «Mai dels mais tants infants i tantes famílies han estat occits per tants homes, homes generalment instruïts, cultes, que continuaven a manifestar llur admiració per Goethe, Schiller, Bach, Beethoven, Hegel i Dante». Si ha passat el que ha passat és probablement perquè la cultura, la humanitas, ha fet fallida. Amb tot —malgrat que això no tranquil·litza—, si no hi hagués ni tan sols un pessic de cultura, indubtablement, hauria estat més nefast. En definitiva, aquest és el millor dels mons possibles, perquè és el que coneixem. Què és el que regeix la humanitat, si no és la dignitat de l’ésser? És la clau de volta i, rere d’això, la concepció kantiana de la «dignitat humana» entesa com a valor, com a un fi, mai com a un mitjà. D’aquí que la persona no pot ser un instrument en mans d’un altre. Ara estem dins de l’espiral d’una civilització tecnocràtica que respon a una necessitat humana, el fet de fabricar instruments. Ha estat tan forta aquesta tècnica entre nosaltres que sembla que l’humanisme s’ha vist exclòs del coneixement del progrés. El que domina actualment és la realitat virtual o la tirania cibernètica que redueix les persones i la realitat als paràmetres de la informàtica. Per això, com diu molt bé l’humanista Emilio Lledó, malgrat les bosses de pobresa, violència i ignorància, sembla que són compatibles paradoxalment amb el desenvolupament, l’imperi tecnològic, el progrés industrial i la immediatesa de les comunicacions que, en definitiva, assenyala i determina els aspectes de la civilització dels nostres dies. La tecnologia és una evidència, està aquí i no podem fer marxa enrere, però això no significa que hàgim de sucumbir a la seva seducció, seducció que ens condueix cap a la vagància, la del mínim esforç davant dels miratges de l’era digital que ve recoberta d’innovació. Es fa més necessari que mai comprovar el nostre humanisme. Fa poc ha sortit, amb una posada en escena força teatral, la notícia de la implementació de les «aules digitals» als nostres centres educatius amb un pressupost de divuit milions d’euros, amb quatre mil set-centes-cinquanta pantalles digitals interactives, més de cinc mil portàtils i tantes altres eines, tot això anunciat al so de trompetes, talment com l’àngel de l’Apocalipsi o els discursos de Feijóo anunciant l’enfonsament del govern de Sánchez. La novetat educativa passa per ser tots tallats pel mateix patró, amb cara d’ordinador, tauleta tàctil o mòbil. Tot allò que soni a llegir un llibre, a perdre el temps mirant els estels, a tenir una conversa de tu a tu sense sotjar constantment el rellotge, fer una passejada..., serà per a ells anacrònic, antiquat, caduc. Jaron Lanier, un dels grans en la realitat virtual, va dir que els ordinadors aviat seran tan grans i ràpids i la xarxa estarà atapeïda d’informació que la gent esdevindrà obsoleta, tant si és deixada enrere, com si queda subsumida en quelcom ciber-trans-humà. És la nova filosofia, en la qual, l’ordinador evolucionarà cap a una forma de vida que entén les persones millor del que les persones s’entenen a si mateixes. En tot això hi ha un perill subjacent, el de convertir-nos en «ramat cibernètic» o «animals de laboratori» i en perdre la nostra personalitat rere les xarxes socials que, com esmenta el nostre autor, debilita la nostra llibertat, com també la veritat, i fa minvar la nostra capacitat d’empatia. L’era digital ens supera i no sabem ben bé el que hem de fer i com hem d’actuar, ja que és molt atractiva i llaminera. Impera la visió utilitarista i mercantil en tots els àmbits, especialment en l’educació. Tanmateix, els excessos són dolents d’un costat i de l’altre, cal la mesura justa. Som temptats per aquest magma digital, per la moda de torn, pel capitalisme forassenyat, per la visió utilitarista de la vida, en detriment de la vida del pensament i de l’esperit, i deixarà pas al pragmatisme més simple. Mireu el que està passant amb els lloguers a Mallorca, passen per ser els més alts de l’Estat espanyol i alguns propietaris, sense cap de mena d’escrúpols, treuen uns llogaters per a posar-ne uns altres amb un augment de cent o dos-cents per cent més. On ha quedat el desig que tothom pugui tenir un allotjament digne? Com és que es permet llogar una habitació de 30m2 sense ventilació i que sigui un soterrani i a un preu desorbitat? Per què no se sanciona això, o no es persegueix aquest frau? Quina classe de persones són aquelles que ofereixen tals habitatges indignes? Fins i tot, tornant a l’educació, hi ha un abús poc menys que ridícul en la terminologia que es comença a emprar en les escoles i instituts. Ja no podem dir que existeixen problemes, sinó solucions, perquè així ningú es traumatitzi; ja no podem dir examen, sinó exercicis o activitats, perquè ningú se senti amenaçat psíquicament; ja no es pot corregir en bolígraf vermell, ja que és un color massa agressiu; recordeu que la LOMLOE avalua mitjançant els colors dels semàfors, l’avaluació numèrica deixarà d’existir; tampoc podem parlar de classe magistral, cal dir exposició, i que aquesta no passi de deu minuts, etc. Ara campa un núvol virtual de sabers i aprenentatges, fragmentaris i informals, on tot esdevé immediat, on la paraula esforç ja no existeix, és un terme que fatiga, cansa i fa rodar el cap. Cada vegada més es fa una lectura zàping a la xarxa que condueix a un estat permanent de distracció que té com a conseqüència un pensament superficial que posa en perill les capacitats intel·lectuals. A més, tots sabem que la pràctica utilitzada pels estudiants de «tallar i enganxar» no correspon necessàriament amb una pràctica intel·ligent, autoreflexiva i crítica. És clar que si traiem la paraula esforç del nostre sistema educatiu, aleshores tindrem aquests resultats.