La inversió de fons europeus per a estimular l’economia i abordar el desafiament climàtic i la pèrdua de biodiversitat representa una oportunitat sense precedents. La forma en què invertim aquests fons en els pròxims anys marcarà la diferència entre tornar a «això de sempre» o començar a transformar la nostra economia per a fer-la més resistent al triple desafiament del canvi econòmic, ecològic i social.

L’economia blava és aquella economia que prové dels oceans i la mar, promovent el creixement econòmic amb un desenvolupament que es basa en la preservació dels ecosistemes marins i la sostenibilitat ambiental. Aquesta economia inclou totes aquelles activitats basades o relacionades amb la mar i la costa: pesca, aqüicultura, turisme i oci, energies renovables, transport marítim i recursos marins vius i no vius. L’economia blava europea proporciona 4,5 milions d’ocupacions directes (Comissió Europea, 2020). Els reptes de l’economia blava són conservar i protegir la biodiversitat -invertir-ne en ella-, la neutralitat climàtica i la contaminació zero, prevenir i mitigar l’entrada de residus al medi marí, desenvolupar solucions circulars, treballar i millorar la resiliència costanera i potenciar els sistemes alimentaris responsables.

La cura del nostre medi marí i litoral és un tema que juga un paper essencial per al futur de Balears, tot I que no rep el nivell d’atenció – ni finançament - que mereix. La conservació de la mar Balear és clau per a una recuperació econòmica sòlida i a llarg termini, per a la mitigació dels efectes del canvi climàtic, per a l’enfortiment d’indústries clau per a les illes com el turisme, la pesca i el sector nàutic; i sobretot per a l’oci i el benestar tant de residents com de visitants.

Conscients d’aquesta realitat i oportunitat, el Fòrum de la Societat Civil, al seu document «El futur que volem» recull 80 propostes en l’àmbit de l’economia blava i conservació dels ecosistemes marins, distribuïdes en sis línies prioritàries per a la transició cap a una navegació sostenible, una gestió responsable dels residus a l’entorn marí, la conservació marina, l’adaptació de les zones costaneres al canvi climàtic, una pesca sostenible i la millora del coneixement del medi marí balear.

Des del Fòrum de la Societat Civil volem posar en relleu una sèrie de propostes consensuades amb les diferents entitats que han estat treballant amb el document d’economia blava i ecosistemes marins sostenibles. Entre aquestes propostes destaquem la inversió en la millora i ampliació de les àrees marines protegides, el desenvolupament d’una xarxa d’indicadors ambientals de les aigües costaneres de les Illes Balears, l’establiment de capacitats de càrrega als ports en funció de la sostenibilitat ambiental, substituir gradualment els motors de combustió per altres fonts a les embarcacions de les Illes Balears incloent la transformació de la flota pesquera en la més sostenible del Mediterrani, entre altres mesures.

Necessitem un programa d’inversió destinat a generar coneixement i protegir el nostre medi ambient marí i costaner. Un programa per a reactivar l’economia protegint la mar Balear. Des del Fòrum de la Societat Civil hem proposat múltiples projectes en els quals invertir els fons europeus i altres fons per a recuperar la nostra economia i millorar la mar i la costa balear. Aprofitem la sortida a la crisi per a transformar Balears en referent mundial de conservació marina. A Balears, el nou pacte verd és i han de ser també un nou pacte blau.