Desde el segundo semestre del año pasado, se ha creado una desconfianza sobre los datos de parados que ofrece el Ministerio de Trabajo para toda España, especialmente después de la publicación por parte de FEDEA (Fundación de Economía Aplicada), de un estudio que dudaba de la exactitud de los mismos. Ello llevó a que en octubre el SEPE realizara correcciones importantes de depuración de datos; y, extrañamente, no creció el paro con el ajuste. Además, realiza un estudio que no ha sido publicado por el Ministerio, que da largas sobre el mismo diciendo que no está terminado, lo que siembra más dudas por la falta de transparencia.

Desde la reforma laboral, está meridianamente claro que se han producido unas variantes nuevas, y que los sistemas de recogida de datos del SEPE, no han adaptado en forma precisa y transparente los cambios, o se puede pensar que no interesa aclararlos.

Ello lleva a un clima de desconcierto en una estadística, que jamás había causado incertidumbre, y que es muy importante que la serie sea homogénea, para su análisis evolutivo.

Otro golpe al caos ministerial sobre las cifras del paro, ha llegado ahora: Eurostat corrige las cifras españolas y añade en noviembre 173.000 parados más, lo que significa que en aquella fecha se superaron los tres millones de parados. Evidentemente, las estadísticas españolas no se corrigen y, por lo tanto, no sabemos los parados de Baleares en noviembre que nos da Eurostat con sus números.

Si partimos de la cifra de Eurostat en noviembre para España, de 3.020.000 desempleados, y aplicamos una simple proporcionalidad de los datos de España a Baleares con la corrección de Eurostat, la cifra en noviembre habría sido de 38.785 parados. Y si esta simple proporcionalidad la llevamos a la cifra de enero, el dato oficial dado por el Govern de 35.554 parados y reproducida por los medios de comunicación, se convertiría en 38.786 parados, por lo que en este caso el descenso sería del 29,5%, en vez del 34,7% oficial. Pero ello es una simple suposición, ya que ni el gobierno estatal, ni el autonómico, han dado difusión a este hecho, lo que hace crecer el desconcierto entre los analistas.

El supuesto de proporcionalidad en una zona de economía estacional como Baleares no parece probable, porque en noviembre se destruye más empleo que en otras comunidades, por lo que el porcentaje de incremento puede ser mayor o menor, aunque muy improbable la segunda.

Por si todo ello fuera poco, hasta el SEPE ha informado del extraño caso de Baleares, como un posible ejemplo, de lo que se puede producir con el incremento de contratos fijos discontinuos a nivel nacional, pero que en Baleares ha empezado ya, precisamente, por la economía estacional a la que me he referido.

En general, no se difunden los datos oficiales a nivel provincial o autonómico de la tasa de cobertura con el pago de prestaciones por desempleo (número de parados frente a número de personas que cobran prestación de paro). No hay ninguna comunidad autónoma donde, a diciembre de 2022, por cada 100 parados declarados, se paguen prestaciones por una cifra superior al 100%, ya que siempre hay desempleados que no tienen derecho al cobro de prestación por no haber cotizado el tiempo suficiente.

Es evidente que al no contar los fijos discontinuos como parados cuando no trabajan, se producen datos chocantes, y se supera incluso el 100%. Así lo explica Javier Esteban en El Economista: En mayo del 2020 en pleno cierre total por la pandemia, como los ERTE tampoco cuentan como parados, se llegó en Baleares a un grado de cobertura del 244%.

Pues según las mismas fuentes, en diciembre de 2022, con una economía según el Govern creciente y en expansión, la tasa de cobertura llegó al 239%, por lo que por cada parado oficial hay 1,4 que cobran el paro. Y que quede claro que no hay nada ilegal, en números significa 35.851 parados y 85.863 personas cobrando prestación por paro, pero la pregunta es: ¿Sirven de algo las cifras oficiales? ¿Responden a la realidad de los trabajadores de las islas?

Por último, no podemos fiarnos de un dato que a diciembre nos describe una situación entre parados y personas que cobran prestación similar a la de mayo del 2020 y muy diferente a la de diciembre 2021 que era del 167%. Si es así, ¿a qué es debido?

Para terminar, no todos los fijos discontinuos cobran prestación, porque algunos no han cotizado el tiempo suficiente, por lo que desconocemos totalmente la cifra de personas que no tienen trabajo y lo buscan en Baleares.

Más transparencia es necesaria en el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y en la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, además de corregir los errores, si los hubiere, o explicar lo inexplicable a simple vista.