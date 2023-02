Un país desquiciado

Las noticias de la política de la semana anterior han vuelto a procurar pasmos. Detallo esas noticias, ordenadas cronológicamente, según se han ido produciendo. El primer episodio pasmoso lo ha proporcionado, ¿cómo no?, la ministra de Igualdad, la ínclita Montero («Montera», según su erróneo feminismo) que en una entrevista en el informativo de Radio Nacional de España, a la ocho de mañana, fue preguntada sobre la contestación general que ha provocado su nefasta ley del ‘solo si es si’, asunto al que yo ya le he dedicado uno o dos artículos. Irene —tanto he escrito sobre su incompetencia que me permito esta familiaridad—, la ministra, contestó con el desparpajo e insolencia que la caracteriza que la ley es muy buena, que está muy bien elaborada, no obstante, esta dispuesta a negociar algún cambio, menor, porque lo pide el presidente del gobierno, pero que no cederá una coma en cuanto al «consentimiento». La muy ignorante sigue sin saber que el tema del «consentimiento» ya figuraba en la ley anterior y en el código penal, el problema está en que la ley rebaja la penas a los delincuentes sexuales. Añadió que todo el escándalo, o barullo, que se está produciendo no tiene sentido alguno y, es debido solamente, según ella, a una conspiración entre «los medios, la política y los jueces» (textual). Me pregunto, ¿cuándo se ha visto, en algún asunto, una connivencia entre medios de comunicación, partidos políticos y jueces? Desde que tengo memoria democrática jamás se ha producido un evento —confabulación— de estas características entre estos tres estamentos tan dispares. ¿Por qué no le cuenta esta milonga a las víctimas de violadores, pederastas, proxenetas, o a los padres en el caso de niños afectados por abusos? Cuando escribo este artículo creo que más de trescientos delincuentes sexuales se han visto ampliamente gratificados en sus penas gracias a esta ley y unos cuarenta han sido ya excarcelados. Este es resultado de la obra legislativa cumbre del ministerio de Igualdad.

Segundo pasmo de la semana, al parecer un policía nacional mallorquín, apellidado Hernández Pons, trabajaba en Cataluña con el encargo de infiltrarse entre grupos radicales y lógicamente pasar información de sus actividades y movimientos a quien correspondiera. Normal, pero por esto, esos grupos pretenden empapelar al ministro de Interior. Hasta aquí todo estaría dentro de lo habitual. Pero el caso no termina aquí, pues resulta que cinco chicas pertenecientes a esos grupos radicales han denunciado a nuestro compatriota porque dicen haber mantenido, ellas con él, relaciones afectivo-sexuales, sin que nuestro policía les avisase antes de que era un espía. Esto no se suele avisar y además estas relaciones «afectivo-sexuales», como ellas las califican, debieron de llevarse a cabo, por parte del policía, sin mala intención, debió de ser solo para intimar un poco más y conocer el anarquismo por dentro. Estando claro que las relaciones eran consentidas y deseadas por ellas, podemos llegar a dos conclusiones, la primera, que la denuncia tendrá poco recorrido en los tribunales y la segunda que nuestro policía, Hernández, seguramente es un fenómeno, no pierde el tiempo. Tercer pasmo semanal, la noticia tiene su qué. La ministra de Transportes ha encargado a Renfe y a Adif la fabricación de treinta trenes de cercanías para mejorar el servicio de viajeros y mercancías entre las comunidades de Galicia, Asturias y Cantabria. Hasta aquí todo parece correcto y conveniente, pero resulta que esos nuevos trenes tienen que circular por las vías férreas ya existentes entre estas regiones autónomas y, el recorrido de esos railes cruza las montañas del norte del país en varios, muchos, puntos por túneles. Hasta aquí todo normal, pero resulta, ahora, que los vagones, de esos treinta nuevos trenes, son más grandes, más anchos y altos que los túneles por los que tienen que pasar, o sea, que esos nuevos y magníficos ferrocarriles no pueden entrar en los pasos subterráneos. ¡Vaya contratiempo! La ministra, Sra. Sánchez, al enterarse de la monumental pifia, ha dicho: «no me va a temblar la mano para depurar responsabilidades y evidentemente se van a producir ceses inminentes tanto en Renfe como en Adif para asumir responsabilidades de este error» (textual). La sintaxis aplicada en su explicación no resulta muy feliz, parece algo redundante. Tanto trastorno en una semana resulta un poco exagerado, estaremos ya ante una situación de perturbación generalizada.