La caravana como metáfora

IB3Ràdio de vez en cuando ofrece sublimes reportajes de investigación. Realmente dignos de alabanza por su delicada temática o la profesionalidad con que se trata a las y los entrevistados. En definitiva, por poner al descubierto problemáticas casi obscenas en este mundo feliz en el cual vivimos llamado Mallorca. Digo esto a raíz del soberbio programa radiofónico escuchado este lunes día seis de febrero a las doce del mediodía, acerca de los cada vez más numerosos ciudadanos que optan por hacer de una caravana su vivienda habitual. En un tono sumamente suave y empático, el periodista ha ido conectando con diversos personajes. Las historias se han ido sucediendo. Algunas, desgarradoras: la crisis está golpeando fuerte a un creciente sector de la sociedad. Ello, unido a factores endógenos - divorcios, separaciones, malas decisiones personales - está aumentando el número de «caravanistas residentes», provenientes de sectores cada vez más heterogéneos y menos degradados de nuestra comunidad. Todos ellos con un nexo común: la denuncia del precio de la vivienda y de sus códigos no escritos. Valga como ejemplo el de una funcionaria municipal de Palma...pero con un perro como inseparable compañero.

Imposible rentar una vivienda: ni mascotas, ni africanos. Hasta aquí llega nuestro particular sistema de valores: firmamos campañas para la dignificación del trabajo equino en las calesas. Hacemos lo mismo para la liberación de la mujer musulmana... pero no aceptamos animales de compañía o subsaharianos en nuestros apartamentos destinados al mercado de alquiler. Resultado: una ciudadana con nómina opta por una solución radical, harta de la hipocresía social y de la carestía de la vida.

Ha sido una aportación precisa y bien estructurada. En ella hemos podido oír como la «otra Mallorca» - la que no queremos ver, marginal en definitiva - ha salido a la luz. Con toda su crudeza. El mensaje ha sido claro: en esta isla de récords turísticos y de precios inmobiliarios, cada vez hay más ciudadanía fuera del circuito económico básico. Por no decir vital. Y por cierto: se necesitan soluciones de calado. Construir mayores aparcamientos de «roulottes» es, sencillamente, redimensionar el problema. Pero no atajarlo.