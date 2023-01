Ciudadanos ha dado una semana de plazo a Begoña Villacís «para que decida su futuro». La tienen por rápida. O sobrenatural. Algunos llevamos media vida intentando saber qué queremos hacer con nuestro futuro pero entretanto, nos hemos comido, claro, buena parte de ese futuro. Villacís ya ha decidido, ha verbalizado: quiere ser una corriente dentro del PP. No se sabe si para llevar viento fresco o para llevarse un sillón, si para incrementar el acervo ideológico de los populares o para seguir teniendo trabajo. A Villacís se le ha echado el futuro encima. También las elecciones. Llega un día terrible en el que te miras al espejo y ves que ya no eres joven. Villacís se ha mirado al espejo y ha comprobado que ya no es de Ciudadanos. Ni siquiera quiere ser verso suelto, y sí corriente, que no del montón.

Villacís se ha reunido con Elías Bendodo y eso ya es garantía de que saldrá ganando el PP, de que hay una operación diseñada de mucho más calado y de que Villacís ya tiene una promesa. Está por ver si irá ligera de equipaje a la que quieren convertir en casa común del centro derecha o si arrastrará conmilitones. Claro que también está por ver cómo actuarán contra Feijóo los que en el propio PP piensan que mansea o no da la talla. En el caso de que los populares no triunfen claramente en las municipales. Edmundo Bal le deseó el otro día con retintín a Villacís en Twitter un sarcástico «que tengas suerte». Como si él no la necesitara. Bal va a quedar como abogado no del Estado y sí de las causas (naranjas) perdidas. Arrimadas no está ni se le espera, frase que se puede escribir ahora o en 2017, cuando ganó las autonómicas en Cataluña. La vicealcaldesa de Madrid no vale su peso en oro pero puede acceder a un futuro dorado. Hay tortas por ir en las listas de Madrid y aunque Bendodo no paga traidores sí puede ofrecer puestos en las candidaturas. Veremos qué pasa, aunque eso consuma parte de nuestro futuro. De gente corriente.