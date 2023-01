Una vegada acabat el cicle de les festivitats de Nadal, ve sant Antoni Abat, el 17 de gener, sant popular i patró de molts d’indrets d’arreu de Mallorca, Menorca, les Pitiüses, País Valencià i Catalunya, i uns dies més tard, sant Sebastià, 20 de gener, patró de Palma. Per tant, el regust festiu encara continua i no hi ha lloc de Mallorca on no s’encenguin foguerons. En el Costumari català de Joan Amades, referent important pel que fa a costums i tradicions de la nostra terra, es diu que la celebració de Sant Antoni Abat ens recorda a les festes consuàlies que se celebraven a Roma en honor a un antic déu conegut com a Consus, per l’agost i pel desembre i que feien al·lusió a la cura del bestiar del mal, el domèstic i el de treball, i a festejar l’èxit de la collita. Malgrat que Antoni, considerat el «pare del monaquisme» o «pare dels monjos» i revulsiu espiritual per a la societat egipciana del segle IV, aquí tan sols volem destacar-ne dues qüestions bàsiques de la seva vida: el desert i les temptacions, sense oblidar-nos que devem molt a la «Vida de sant Antoni» d’Atanasi d’Alexandria, traduïda al llatí per Evagri d’Antioquia, que d’Orient s’introdueix cap a Occident. Més enllà de la propaganda inherent que destil·la, «Vida de sant Antoni» no és pròpiament una biografia a l’estil de les d’avui, sinó més aviat una obra d’edificació, un exemple a imitar. Probablement, l’eix principal és la descripció del progrés espiritual, caracteritzat per les repetides fugides d’Antoni i les seves constants lluites amb els dimonis, és a dir, amb llurs contradiccions. El llibre és dividit en dues parts: discurs ascètic i discurs apologètic. Si en el primer, s’exhorta a seguir el camí de la pietat i de la pràctica de les virtuts tant filosòfiques com cristianes, fent menció específica a la vanitat del món que obstrueix el camí de la virtut, en el segon s’accentua la lluita contra el dimoni, tema recurrent en els cicles hagiogràfics antonians, subtilment presentat sota l’aparença d’un àngel o d’una donzella seductora, d’aquí l’èmfasi posat en el discerniment amb una sèrie de normes fonamentals i que amb el temps, esdevindran punt d’enllaç pel que fa a la saviesa del desert. El desert, en contraposició a la ciutat, és el locus vivendi, o sigui, lloc sagrat, per les seves particularitats respecte al silenci, la introspecció, la buidor, on transcorre gran part de la vida del nostre sant. El desert captiva amb la seva bellesa austera i hostil, atrau i la vegada crea rebuig, on no hi ha camins perquè tot ell és camí, per les dunes bellugadisses que canvien d’aspecte, muntanyes que avui són i que de sobte s’evaporen per a sorgir en un altre indret; fascina el crepuscle quan la llum de l’horitzó es dissipa per a donar pas a la immensitat del cel estrellat de les nits. El desert sedueix pel seu silenci i la seva buidor, provoca estupor, és una terra calcinada i a la vegada és un repte, lloc on es forgen els herois amb la seva precarietat, rigor i sofriment. Lloc de prova, sens dubte, on no hi ha escapatòria possible si no és la bogeria o l’absoluta abstracció. Moments sublims que mai s’obliden i que transformen. Deixen una empremta inesborrable. És la mateixa petja que va deixar en Antoine de Saint-Exupéry quan narra en el Petit príncep que allò que embelleix el desert és que amaga un pou en qualsevol racó. Per a ell, tot això afaiçona la seva experiència quan participant en una prova de vol, anhelava batre el rècord de temps des de París a Saigon, però es veié obligat a fer un aterratge forçós en el desert del Sàhara, entre Líbia i Egipte. Allà va romandre durant quatre dies amb el seu company de vol, el mecànic André Prevot, desorientats i a punt de morir deshidratats. Finalment, foren rescatats per un beduí i així salvaren la vida. D’aquesta experiència neix el Petit príncep i la fascinació pel desert. Legítima metàfora de la vida, simple fusió còsmica. Anar cap al desert, talment com ho vàrem fer els primers eremites, com Antoni, Pau de Tebes o Ammoni, significava mirar cap endins, encarar-se amb un mateix i amb llurs fantasmes fins a aconseguir l’equilibri de la vida. Perquè en el fons es tracta d’això, no fos que quan arribés el moment de la mort, parafrasejant a Thoreau, descobrís que no havia viscut. Cal ser un bon atleta per a romandre en el desert, no tothom està preparat, puix que el gran enemic és sempre un mateix i els paranys que alimenta el seu propi ego.

Per a parlar de les temptacions, recupero una obra gairebé desconeguda de Gustave Flaubert, La temptació de sant Antoni (l’edició catalana el transcriu en plural, temptacions), que com molt bé diu Jordi Llovet, és inclassificable i que només Michel Foucault, que en va fer un pròleg memorable en el 1977, va lloar amb desmesura. En el Grand Tour per Itàlia i Suïssa en el 1845, narra en els quaderns de viatge al seu bon amic Alfred Le Poittevin la commoció que li va causar, estant a Gènova, visitant la col·lecció Balbi, el quadre de Pieter Brueghel el Jove, intitulat La temptació de sant Antoni i que donarà peu a escriure una obsessiva obra sobre la temàtica de la pintura. Les notes a peu de pàgina són impressionants, demostra el que ha consultat i ensems llegit, que no és poc. Sembla, segons alguns, que va concebre un mosaic metafísic, un tractat de les religions que demanava explicar el paper de l’ésser humà en el món. Les referències al cristianisme, a la literatura i mitologia grega i romana, a la història, a l’art, a la mateixa geografia i la simbologia imaginària és realment colossal, i tot per a construir una sòlida estructura que té com a rerefons les temptacions. Tres vegades ha escrit i reescrit l’obra al llarg de trenta anys, ja que Flaubert no estava gaire satisfet, com tampoc ho estaven els seus amics, als quals demanava sovint opinió. En la primera versió, un amic seu li va dir que la llencés al foc, perquè no hi havia res de bo. L’última versió és la dels darrers anys al mateix temps que escrivia Bouvard i Pécuchet. En la introducció que va fer Foucault va manifestar que aquest llibre és un monument meticulós al saber i considera a Flaubert com a una biblioteca, on el seu art s’articula en forma d’arxiu. Una representació fraccionada en diàlegs i quadres, descripció del lloc escènic, d’elements i de decorats, de la seva modificació, indicació del moviment dels actors sobre l’escena. En la seva escenificació desfila tot el grotesc de la terra, talment com a la pel·lícula Roma de Fellini, bisbes, reis i poderosos desfilen amb els seus vestits pomposos davant la burgesia i el poble plebeu. A més, les temptacions recorden al film de Buñuel sobre Simó l’Estilita. En el quadre de Brueghel el Jove, es veu un llibre obert damunt una mena d’ampit al costat d’un arbre; potser Antoni per tal de fugir de les temptacions recita un salm o simplement representa un dels primers textos llegits per l’eremita, o sia, els Fets o Actes dels Apòstols, on es menciona que exhortava els seus seguidors d’apartar-se de la generació esgarriada, vendre les propietats, donar-les als pobres, viure amb senzillesa, dedicats a la pregària i en una àgape fraterna. Les temptacions, talment un atapeït mosaic encartonat, se succeeix de la següent manera: sèrie cosmològica (la temptació neix en el cor de l’eremita); sèrie històrica (les cabòries dels records); sèrie profètica (la visió del futur contemplada com a inquietant); sèrie teològica (la lluita contra els set pecats capitals, referència a les tres virtuts teologals, a l’entremig, les heretgies), fent un repàs a les constants humanes. Tot i això, la festivitat no reflecteix avui el que va ser la seva vida, conservant únicament la protecció dels animals, dimonis —que no fan por a ningú—, disbauxa i glosses.