El meme de Shakira y Piqué

Ni la firma del convenio de hostelería, ni la llegada a Balears de kraken, la nueva variante de la covid, ni la intención del Govern de limitar el precio de los alquileres impuestos por los grandes propietarios, cada vez más pequeños a medida que la administración descubre su incapacidad para regular el mercado, han podido hacer nada esta semana contra BZRP Music Session #53, la despechada canción de Shakira contra Gerard Piqué, que ha acaparado la atención de medios y redes sociales e incluso ha obligado a los políticos a olvidarse de su agenda para pronunciarse sobre lo único que acaparaba toda la atención. La actualidad se ha convertido en un gigantesco meme, como si fuera la primera vez que el sentimiento de melancolía por una ruptura se refleja en una canción.

«¿Qué fue primero, la música o la tristeza?», se pregunta Rob Fleming, el treintañero protagonista de la novela de Nick Hornby Alta fidelidad. «¿Me dio por escuchar música pop porque estaba triste? ¿O es que estaba triste porque escuchaba música pop?». Pero entre la infinidad de ejemplos musicales que permiten bucear en el desgarro emocional del abandono, el de Shakira, ya me perdonarán, parece escrito por una víctima precoz de la LOMLOE en una rabieta. No hay imágenes poderosas ni frases que conmuevan, como las que aparecen en el gran It Ain’t Me Babe de Bob Dylan; ni rastro del desgarro de Piece Of My Heart de Janis Joplin; ni un asomo del lirismo del Ojalá de Silvio Rodríguez; ni una pizca de las toneladas de ironía de los 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina; ni un giro de última estrofa por el que de verdad valga la pena volver a escuchar la canción, como en Brillant Disguise de Bruce Springsteen. Todo es tan básico que, si fuera solo por el tema y su letra, sería posible dudar de forma razonable de la existencia misma de la relación.