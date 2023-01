Estamos asistiendo a la disminución de accesibilidad a los profesionales de atención primaria (AP) con listas de espera inaceptables y actividades interpuestas, teléfono, telemedicina, correo electrónico, que disminuyen las prestaciones imprescindibles en el modelo (actividades preventivas, comunitarias y de promoción de salud). Este deterioro de los centros de salud ha provocado la movilización de profesionales y población en defensa de la AP, extendidas por el país llegaron a Baleares en noviembre. En el Colegio de Médicos y con el apoyo de organizaciones profesionales y sindicales se constituyó el Foro de Atención Primaria. Un incremento presupuestario, el aumento de la visibilidad social, la adecuación del número de tarjetas individuales, la limitación diaria del número de pacientes eran sus demandas y se votó ir a la huelga si no eran atendidas. Desde la ADSPIB apoyamos estas reivindicaciones, puntualizando que AP es más que asistencia médica primaria y que era necesario recuperar la prevención y la promoción de salud, contando con todos los profesionales y con la participación de la población. Es necesario un servicio público de calidad que cuente con profesionales bien pagados y reconocidos socialmente.

El 22 de diciembre pasado el sindicato médico de Baleares (SIMEBAL) llegó a un acuerdo con el IB-Salut, celebrado por su presidente Miguel Lázaro, que manifestó que NO se convocaría la huelga anunciada, diciendo textualmente que a los médic@s les ha tocado la lotería. El acuerdo alcanzado fijó la retribución de todas las actividades asistenciales realizadas por los médicos y la limitación de agendas, estableciendo un número máximo de pacientes vistos por jornada y remunerar los atendidos de más.

Pero, siguiendo el discurso de la Consejería de «no se pueden contratar más médicos porque no hay disponibles en la bolsa», nos preguntamos: ¿Quién va a atender a las personas que pidan cita cuando el tope de agenda se haya rebasado? ¿Cómo se va a retribuir la actividad asistencial por encima de estos 25 pacientes? y ¿Dónde quedan el reconocimiento a las otras actividades de prevención y promoción de la salud, vertebrales en el modelo de Atención Primaria?

Si no se incorporan a los centros de salud más profesionales, hay tres posibilidades: o se alarga la lista de espera, o los atienden los mismos profesionales que han atendido a los 25 previos, o los atienden otros profesionales que quieran sacarse un «plus de sobresueldo», rompiendo la continuidad asistencial. Este sistema llamado «peonada», ensayado en asistencia hospitalaria, ha demostrado históricamente su ineficiencia, al no mejorar los recursos estructurales para atender la demanda. ¿O quizás se está pensando en derivar los pacientes a la privada como en el plan para reducir las listas de espera de atención especializada? Teniendo en cuenta el interés de la población no nos parece aceptable ninguna de las tres opciones.

Como reivindica el mismo Foro de Atención Primaria de Baleares, hay que adecuar el número de tarjetas individuales por profesional y eso pasa por contratar más, realizando una política de personal que fidelice a l@s especialistas que se forman en Baleares. Desde la ADSPIB añadimos la necesidad de incorporar otros profesionales (fisioterapeutas, psicólogos…) que de buen seguro aliviarían la carga que actualmente tiene la AP.

Por otra parte, nos resulta sorprendente que el presupuesto aprobado en el Parlamento para 2023 (que no se ha visto modificado por el acuerdo) pueda incluir una nueva partida para esta subida salarial. El presupuesto es «inextensible», es decir, si aumenta por un lado tiene que reducirse por otro. A nuestro entender puede que este acuerdo tenga poco que ver con «la lotería», pero si las movilizaciones de los profesionales se paran por su firma, que no contempla la defensa del modelo de AP, podemos considerar que el mismo ya está muerto. Desde la ADSPIB entendemos y reivindicamos cualquier acuerdo que mejore las condiciones laborales de todos los profesionales de la Atención Primaria, pero que recoja las actividades ligadas inexcusablemente al modelo de Atención Comunitaria.