El futuro que viene

A pocos meses de las elecciones locales y autonómicas, con generales anticipadas o a finales de año, puede ser procedente especular sobre el tiempo político que con ellas se va a abrir. ¿Será otro tiempo de odio o de regeneración? Según el Eclesiastés todo tiene su tiempo, tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de paz. Pero, aunque albergue a los antónimos, el libro bíblico rezuma pesimismo: «Todo va a un mismo lugar; todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo» / «Mejor es la buena fama que el buen ungüento; y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento». Daniel Capó, en su columna del pasado miércoles «escribir con precaución», aludía a las diferencias entre Josep Pla y Joan Estelrich, a quien el primero criticaba su pesimismo, no para hacer un canto al optimismo sino para apuntar la necesidad de cobijar la esperanza: «la esperanza es más justa, más verdadera, llega más lejos que el pesimismo». ¿Quién no estaría de acuerdo en que la esperanza es el tónico que impulsa y quizá justifica el vivir? Pero atendamos a lo que dice Samuel Johnson sobre su exceso: «…, entraña su propia expiación por medio del dolor, y las esperanzas en que uno se complace de un modo impropio han de dar a la postre en desengaño. Se trata de aquellas que no dicta la razón, sino el deseo; las que suscitan no los sucesos habituales de la vida, sino las carencias mismas del que está expectante: es una expectativa que requiere un cambio drástico del discurrir habitual de las cosas, que se quebranten las reglas generales de la acción». Distingamos la esperanza personal de alcanzar alguna forma de plenitud vital de aquella centrada en la consecución de un empeño de bienestar colectivo, más tolerante, más pacífico, centrado en lo que nos une y no en lo que nos separa.

Si la gestión de Sánchez ha supuesto una polarización extrema de la vida política, y si aceptamos que lo más probable, si las elecciones locales y autonómicas preceden a las generales, y si venciera en ellas el PSOE acompañado por sus aliados, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Compromís, Más País, PNV, es lógico pensar que el triunfo se repetiría en las generales. Teniendo en cuenta la elección el pasado miércoles de Conde-Pumpido como presidente del TC, es razonable pensar que decaerán los recursos de la derecha contra la ley del aborto, la de la reforma educativa, la de la eutanasia, la de la reforma del CGPJ, y, cuando se presenten, los recursos contra la eliminación del delito de sedición y la rebaja de la malversación. Se abrirá la posibilidad a partir de 2024 de implementar alguna forma de referéndum disfrazado de consulta en Cataluña y País Vasco, no en balde los sentenciados por sedición, hoy reclamando la inocencia de todos sus cargos, incluido el de la inhabilitación, que les avalaría para presentarse a las próximas elecciones, han dicho por activa y pasiva que «lo volveremos a hacer». La afirmación rotunda de Sánchez de que no habrá ningún referéndum en Cataluña, tiene poca o ninguna credibilidad vistos sus antecedentes de vulnerar todas y cada una de sus promesas para conseguir votos. Es muy difícil que pudiera dar paso a un proceso destituyente, pues reformar la Constitución supone mayorías de dos tercios, disolución de las Cortes, elecciones generales, nuevo texto constitucional aprobado por dos tercios y referéndum de ratificación. Pero supondría pasar a un terreno inexplorado, un no man’s land, donde lo único seguro sería la inestabilidad y una polarización política mucho más extrema de la que ahora estamos viviendo.

Si la victoria del PP en locales y autonómicas precede a la de Feijóo en las generales, habrá que ver cómo será la conformación de un nuevo gobierno. Feijóo asegura que pretende un gobierno en solitario, como en Andalucía, fiado en la estrategia de Moreno Bonilla en Andalucía, donde la campaña del miedo a Vox concentró los votos en el PP. No deja de ser un brindis al sol. Todos los candidatos antes de unas elecciones proclaman su voluntad de gobierno en solitario, responde a la estrategia de concentrar el voto útil. Es después de las elecciones, cuando son los resultados los que mandan, que se concretan las formas de gobierno. Ahora las circunstancias serían diferentes. Es difícil imaginar un posicionamiento del PSOE parecido al de 1996 dejando gobernar a Aznar, cuando no existía Vox. Un gobierno del PP en solitario no podría seguramente apurar toda la legislatura, asumir la promesa de Feijóo de derogar las leyes aprobadas en la legislatura que acaba, en especial la ley de sólo sí es sí, educación, eliminación de la sedición, rebaja de la malversación, ley del CGPJ etc. Dado que Feijóo no ha planteado la necesidad de reformar la Constitución, el actual dominio «progresista» del TC no afectaría a la agenda legislativa derogativa. Si este resultado es el que llega a concretarse, lo lógico es pensar que difícilmente el PP vaya a alcanzar los 140 insuficientes diputados y que se impondrá la necesidad de un gobierno de coalición PP-Vox.

De una u otra forma, en el primer caso la tensión política sería insoportable. En caso de victoria de Feijóo, derrotado Sánchez, no puede descartarse una reconversión del PSOE. Sánchez no representa ninguna ideología, es pura ambición de poder que requiere de un marco populista en el que desenvolverse. No le veo encabezando la oposición. Aunque no puede descartarse, vista la extensión del populismo en América latina y EE UU (derechas e izquierdas), o en Europa, Italia, Polonia, Hungría (derechas), la tentación de un PSOE sin Sánchez de anclarse en esa deriva. A saber, si su futuro está anticipado o no por el desmoronamiento socialista en Francia, Italia, Alemania, países escandinavos y la dificultad de reconversión desde un modelo al servicio de Sánchez a uno menos autocrático. En el mejor de los casos el futuro se presenta como más de lo mismo. Ni el PP ni el PSOE van a cuestionar la ley electoral ni el artículo 68 de la C.E. que consagra su poder absoluto sobre todo el sistema político. No van a hacerse el harakiri, por lo que lo más probable, aunque nada razonable, es que sigamos situados sin mucha esperanza en un escenario en el que la oligarquía partidaria continúe como dueña y señora del Estado. Salvo estallido y tutela de la Unión Europea.