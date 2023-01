El centre de Palma, aquella ciutat esvaïda que va descriure impecablement en Marius Verdaguer, és avui un niu de puces que piquen, sobretot, als mallorquins, degut a la sang de malvenuts que més d’un lustre circula per les seves corrompudes venes. I és forta la picada, tant com el desconsol i la vergonya que senten dins les entranyes per haver fet les coses malament. Vendre el territori a qualsevol preu i sense cap altre objectiu més que el guany econòmic ha convertit la ciutat antiga en una persiana que ja comença a podrir-se. D’aquí poc, Palma serà d’alumini, no hi haurà que pintar-la i se mantindrà tota soleta amb l’Ingrés Mínim Vital i un sistema de reg per aspersió cada vuit hores tan eficaç com una aspirina.

Benvingut visitant, vols passejar per Palma? Vine, jo te convit a fer una volta. L’únic que te deman és que no toquis res, és una ciutat tan delicada com el pa de vidre que fan els seus forns i moltes parts s’esbuquen només de mirar-les. És una ciutat pilot,no és definitiva, se tracta d’una simple maqueta perquè se facin una idea els futurs compradors. Així que ves amb bones i no posis els dits enlloc, qualsevol carrer per on passem està fet de cartró, no és de veres, no el malgastis amb la teva contemplació i segueix caminant, ah, i no miris els gerros, que valen un potossí.

Què t’estimes més, un cafè, un gelat...? De cafè bo, lo que se diu bo, no n’hi ha més que al terrat de l’ajuntament, una cafeteria gestionada per una companyia americana que el sol cobrar a cinc euros amb un poc de sucre. Només hi van els polítics i alguns empresaris, per tant ho podem oblidar. Vols comprar un llibre? Uf, ho tenim complicat, les principals llibreries fogiren del centre per mor d’unes factures que no podien pagar. Si vols bons llibres haurem de sortir del barri antic. Ah, vols escoltar música al carrer? Podem anar a la plaça Major, on disfrutaràs amb el repertori d’un acordionista romanès, no hi ha res més, quasi tots els músics d’aquí necessiten llicència per tocar al carrer però els més bons, com aquest, no. Què més podríem fer a la ciutat de Mallorca? Un passeig pel parc de la mar? No t’ho recoman, ara mateix és un perill, està ple de clots i ciment descloscat, restes de les comissions d’alguns empresaris i polítics que ara viuen enfora, més enllà de la mar, en una illa que se diu Son Banya Field i que en temps dels dinosaures dominava tota la Terra. Ah, ja sé lo què vols, una ensaïmada, clar que sí... idò em sap greu dir-te que només en queden a Can Joan de s’aigua i haurem de fer una coa que arriba fins a l’autopista, tot lo demés són uns bollicaos amb forma de verga que venen al carrer Sindicat, coquetes eròtiques i molt cares, sense oliet per no tacar la coberta dels creuers que descansen a la badia de Palma. Podem caminar una estona més, la meva intenció és que arribis a descobrir alguna cosa d’aquesta ciutat i no te’n vagis amb les mans buides, per exemple... el palau de congressos! un edifici que quasi sempre està tancat però que al manco dona ombra i estarem prop de la mar per pegar un capfico, que te pareix? Ah, ja sé lo què vols, una plaça antiga amb el seu encant. Te propòs sa plaça des banc de s’oli, per suposat, no anem més lluny. És una plaça que en el seu temps era una rotonda perquè els cotxos hi donassin la volta cercant aparcament. Anem-hi, t’encantarà veure com ja no hi ha cotxos però se conserva l’essència de lo que va ser, amb un magnífic jardí de roses en el centre i alguns moixos negres i solitaris esperant els restes de la darrera paella. Si hi anam, podrem donar voltes a la rotonda, cap a la dreta o cap a l’esquerra, dona igual, la qüestió és donar voltes, ja voràs què divertit. D’acord, ja sé lo que te mors de ganes de fer: un passeig en bici, a què sí? Idoi venga, podem anar per la ciutat sortejant mil cotxos i fent esses per carrils que no estan acabats i més estrets que el passadís de ca meva, estic segur que riurem tant com amb la famosa sèrie Verano Azul.

Abans, la ciutat antiga tenia la seva cultura, les seves botigues, els seus mercats, els seus bars, la seva gent, el seu aroma i fins i tot la seva espècia. Ara, cada carrer pareix un mostrador de souvenirs i tothom està embafat de sentir-se estranger dins la seva pròpia terra. Per això, no són pocs els que han hagut de fogir de les murades per cercar una nova vida en altres contrades, deixant la ciutat en mans d’un grapat de rics que ja l’han resumida en una sola estocada. És el turista, qui al final ha construït la nostra societat i no noltros. No he viatjat gaire, però crec que aquesta és la ciutat més impersonal i postissa de totes les que he conegut. Per això deia que les puces piquen fort als mallorquins, la sang pura els estira, les puces no piquen a qualsevol. De totes maneres, moltes gràcies, Palma, sé que seguiràs essent un dels millors confits de tot el mediterrani però el metge m’ha aconsellat que deixi el dolç o me morir