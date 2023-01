Sara fue la primera del año 2022, veinte años tenía la última. Entre medias, otras cuarenta y siete mujeres asesinadas por sus antiguas o actuales parejas masculinas. A Elena la acompañó su bebé. «Solo» faltan dieciocho para las 1.200 muertes desde que existen registros oficiales de asesinatos por género, seguimos sumando. Se me olvidaba: «Feliz año nuevo».

En un acto público organizado por Homes per la Igualtat – Mallorca, en torno al último 25-N desarrollado en el espacio Suscultura de Palma, bajo el título: Podem acabar amb la violencia de gènere?, mi conclusión fue que no, no podemos. Disminuirla, mejorando estructuralmente la prevención en general es factible; aumentar la capacidad de respuesta ante hechos circunstanciales, necesario; y mejorar la calidad de la atención a las mujeres una vez victimizadas, imprescindible. Las palabras «protección y educación» aparecen siempre omnipresentes en el análisis del fenómeno mortal. La primera, protección, es usada la mayoría de las veces —insustancialmente— como sinónimo de «atención». El sistema represivo policial y judicial es muy efectivo de forma reactiva —solo— ante el hecho producido, también cuando existe una situación objetiva de riesgo. Para el resto de situaciones potenciales, si no se da ese peligro objetivable, la protección difícilmente existe ante la violencia de alta intensidad. La arquitectura de la respuesta oficial ofrece mucha atención —también en sí misma— y escasa protección. Las órdenes de alejamiento son instrumentos más formales que materiales. Existe una buena medida de refuerzo de la seguridad que debería proliferar: los medios telemáticos de control, conocidos como pulseras antimaltrato. Respecto a la educación, nunca será suficiente, máxime sin un fuerte compromiso social. Tampoco debemos obviar el elevado número de personas que recibimos, con valores fuertemente implantados diferentes a los nuestros. Ello disminuye a su vez los frutos de la educación procurada. La realidad es que las mujeres, por el hecho de serlo, conviven con el riesgo general de ser objeto de piezas de caza sexual, así como el particular sobre parejas o exparejas que no asumen el cese de sus relaciones y, sencillamente, las matan.

Nuestro fracaso colectivo ante esa pandemia debería hacernos replantear la dirección de los esfuerzos. Si nosotros no llegamos, ellas —las mujeres— necesitan ser las más activas en su autoprotección. No veo mejor efecto paliativo que dotarlas de herramientas emocionales, junto al apoyo oficial y social necesario para mejorar su existencia. Resulta básico reforzar su autoestima para situarlas en ese plano activo, y ese debería ser un objetivo clave sobre el que los expertos deberían marcar estrategias. La policía local de Palma se compromete con el desarrollo de dos cursos anuales de autoprotección a víctimas de violencia de género. Esos cursos son un magnífico y contrastado ejemplo de cómo elevar su autoestima. De momento, en 2022, se «olvidaron» de realizar una de las dos ediciones; esperemos que recuperen la memoria este año. En el mismo y equivocado sentido, en las dos partes de los artículos Víctimas de género y del sistema en Palma expliqué el pasado mes de noviembre, en estas mismas páginas, el retroceso que se ha producido en la respuesta policial que se da en Palma. Magnifica el contraste de las acciones frente a los discursos oficiales, en todo caso.

Ha sido un poco difícil cerrar el artículo, este último mes de diciembre. Cada pocos días, un asesino me obligaba a variar el nombre de la última víctima del año: no me extrañaría que al final, aun sin citar su nombre, tristemente, me haya equivocado.