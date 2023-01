Cada fin de año, al comer las uvas, suelo tener un pensamiento para las personas cercanas que de una u otra manera sufren, ya sea a causa de la enfermedad o por problemas derivados de su situación personal o social. Estar cerca de ellos en esos momentos, cuando los buenos propósitos acompañan el tañido de las doce campanadas que delimitan el viejo y el nuevo año, me ayuda a sentirme bien conmigo mismo y a pensar que el mundo, a pesar de todo, es un lugar en el cual merece la pena vivir.

En ese pensamiento incluyo también a las personas que desgraciadamente se marcharon de nuestras vidas pero cuya obra y legado permanecerá siempre junto a nosotros, de manera que, visto así, no nos han dejado del todo. Y agradezco, por supuesto, que la salud siga acompañando a mis seres queridos, pues aunque suene a tópico ese es el mejor regalo que podemos esperar de la vida junto al hecho de sentir el amor y el cariño de todos ellos cuando les necesitas. Porque si algún sentido tienen las fiestas navideñas, más allá de las luces de rigor y los buenos deseos más o menos edulcorados, es precisamente ese, el de compartir sentimientos con quienes forman parte irrenunciable de tu existencia, ya sea a través de los vínculos familiares o de la amistad sana y correspondida.

Sin embargo hay una realidad que me cuesta muchísimo obviar y a la que creo que jamás deberíamos de dar la espalda: el goteo incesante de mujeres asesinadas, la noticia de que fulano o zutano de tal ha matado a su pareja, su hija o su ex, como tristemente ha sucedido durante este último sangriento mes de diciembre que acabamos de cerrar. A pesar de la indignación y la impotencia que todo ello me genera trato de no resignarme a esa cruel estadística, la que semana tras otra -o prácticamente a diario, como ha sucedido en el mencionado último mes- nos recuerda que los maltratadores siguen ahí, acechando a sus mujeres y dispuestos a asestar el golpe final tan pronto como se les crucen los cables o se les presente la oportunidad para hacerlo.

Por todo ello me gustaría hacer una súplica a SS.MM. los Reyes, ellos que lo pueden todo con su magia y la fuerza de la ilusión: que inculquen de una vez por todas en nuestros políticos y gobernantes que el diálogo y el consenso, unidos a la prevención y la protección eficaz de las víctimas, son las únicas alternativas válidas para proteger a las mujeres de sus verdugos. Durante este último mes nada más y nada menos que once de ellas han visto como el árbol de Navidad de sus casas se convertía de repente en cruz de calvario, mientras que en sus belenes los pastores y demás figurantes adoptaban poco a poco la forma de figuras siniestras y amenazantes, dispuestas a asaltar la cueva o el establo y acabar cruelmente con la vida de madre e hijo, si fuera necesario.

Hay pesadillas en Navidad, más allá de la ficción y los titulares más o menos grandilocuentes. Las que han protagonizado Ángela, Irina, Jacqueline, María del Carmen, Soraya, Rebeca o María Elena, entre otras no identificadas aún, tienen nombres y apellidos y darían para una serie negra y espeluznante. Sus relatos no nos deberían dejar nunca indiferentes ni pasivos: eso es lo que quieren esos personajes violentos y cobardes que no merecen el calificativo de hombres, y contra ellos y a favor de las mujeres que sufren por ello deberíamos dirigir toda nuestra atención y todos nuestros esfuerzos. Somos de alguna manera los pajes que podemos conseguirlo, aunque a menudo nuestro deambular por desiertos y paisajes inhóspitos nos conduzca al desaliento o al desánimo más absoluto.

Pero no podemos desfallecer, insisto. No podemos consentir, en definitiva, que el negro y siniestro carbón sea la única alternativa a tanta violencia y maltrato. Es nuestro deber cambiar esa tendencia y trabajar duro para conseguirlo; solo así conseguiremos erradicar una lacra que, lejos de desaparecer, se cierne cada año sobre cientos de mujeres como una nieve fría y obscura, y que poco o nada tiene que ver con esa Navidad de perfumes y lujo exclusivo en las que aparecen como diosas de un mundo irreal y demasiado a menudo fatídico, a las cifras me remito.

Sigamos, pues, a esa estrella solitaria que a pesar de todo sigue brillando con luz propia entre las tinieblas y que se llama Igualdad, Educación, Respeto por los derechos de las mujeres, pónganle ustedes mismos el nombre que prefieran. Sigámosla a piés juntillas, sin enfrentamientos ni divisiones estériles, pues solo ella nos conducirá al fin del sufrimiento y a ese portal de convivencia en el que al fin Sus Majestades los Reyes podrán depositar sus regios y sencillos regalos, la Prevención, la Protección y la Razón que garantizen su existencia, ese anhelo de vivir en paz, libres de amenazas y extorsiones por parte de esos Herodes mezquinos empecinados en destruir la vida y todo cuanto de bello y constructivo crece a su alrededor.