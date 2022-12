The last article of the year

Aprofitant el dia dels Innocents repàs els titulars de les portades de la premsa. Objectiu: cercar proves de l’opressió catalanista. La trob a La Razón. Parla dels ‘enfarinats’ de la localitat alacantina d’Ibis. Allà s’empren 2.500 quilos de farina i tres-centes dotzenes d’ous –caducats– per celebrar el dia de fer broma. Evidentment, només l’ofensiva nacionalista explica la marginació de ‘enharinados’, paraula santificada per la Real Academia de la Lengua Española.

La profunda investigació de quaranta-cinc minuts de durada ha permès descobrir un fet alarmant del qual ningú se n’havia adonat fins ara. Ni Núñez Feijóo, ni Santiago Abascal, ni Inés Arrimadas. Ben segur que els grans defensors de la llengua espanyola ja haurien posat el crit al cel si en tenguessin coneixement. Es tracta de la invasió lingüística dels fills de la Gran Bretanya, de la Pèrfida Albió, dels pirates que ens robaven els tresors que, agraïts, ens regalaven els pobles americans. Estaven contents perquè les havíem duit la civilització, la llengua i la religió. Isabel Díaz Ayuso ens ho demostrà amb clarividència històrica.

Una incursió catalanista contra la llengua espanyola. Quasi trenta atacs dels escamots anglesos. És el resultat de l’estudi científic. Tenim les proves. Comencem per casa. És a dir per Diari de Mallorca. Alba, una mallorquina en ‘First Dates’: Lo que siento cuando tengo unas ensaimadas en el horno no lo siento con nadie, diu el titular. En defensa nostre hem de dir que ‘First Dates’ és el nom d’un programa de televisió de Cuatro. És la demostració que la merda embolicada en anglès és ambrosia. El que no es justifica és aquest altre: Amazon tira el precio de uno de sus smartwatches más vendidos en las Ofertas de Reyes Magos. Sembla branding, diuen, però només és estupidesa.

Quatre de La Vanguardia. Un: El establishment irlandés no sabe cómo frenar el avance imparable del Sinn Féin. Dos: Hemos visitado la ‘flagship store’ de Mango en Nueva York. Tres: Diez zapatillas de running que triunfarán para Reyes. I quatre: Los mejores looks de Rosalía en 2022. Arribarà el dia que els publicistes traslladaran el que ja fan a televisió amb els perfums. Els anuncis què acaben amb les marques: Cagoguina Heguega o Narcizo Godiguez.

El País, que convertí en un debat nacional l’absència de l’accent a la seva capçalera quan sortí al carrer, també està assetjat. El diari que il·luminava als periodistes amb els seus llibres d’estil ara té Podcast, titula K-pop, K-beauty, K-loquesea o Hay vida en el whodunit más allá de ‘Puñales por la espalda’.

Aterram a El Confidencial. Com succeeix a la premsa de la província de Madrid, sol tenir fixació amb tot el que fa olor a català. En canvi, posa estora vermella a productes amb segell de països angloparlants. Recull la història del trasplante de intestino ‘made in Spain’ único en el mundo, compta amb detall Los planes de Atresmedia con ‘Password’: especiales en prime time y emisión diaria i ens anuncia Diez productos y gadgets masculinos para fortalecer la barba.

El nom del diari de Pedro José Ramírez ho diu tot. El español. Idò també podria afegir ‘y un cachito inglés’. El passat dia 28 contava que El hub de fondos de autor de Abante agoniza. També repetia que Hay vida en el whodunit más allá de ‘Puñales por la espalda’. Informava, és un dir, sobre Los airpods que arrasan en Aldi para escuchar música o realizar llamadas. Però sobretot impactava l’existència de l’Apocalypsing, el problema para encontrar pareja que sigue en aumento tras la pandemia. L’Apocalypsing arriba després del ghosting i el pocketing. Es tracta de terminologia nascuda de la pandèmia de covid i que cada cop afecta més les relacions de parella. Oh!

Cercar refugi contra l’estrangerització lingüística a l’ABC o La Razón és inútil. Pel primer sabem que l’incendi de Roma ordenat per Neró és La gran fake news del Imperio! Que Estafas y fake-news son las amenazas tras la tecnología del futuro. I que les metxes als cabells poden ser balayage, californianas y babylights. El diari de Francisco Marhuenda diu que Vladímir Putin fitxa milbloggers i a la secció de Celebrities ens quedam bocabadats en saber que Isabel Preysler ha cercat revenja de Mario Vargas Llosa con transparencias y un top bandeau.

Happy new year des d’aquest last article of the year.