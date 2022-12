Literatura y vida

El argumento de uno de los poemas de La Diosa Blanca fascinó a Jorge Luis Borges. Parece ser que Alejandro no murió a los treinta y dos en Babilonia. Tras la batalla se perdió y buscó su propio camino durante noches en la selva. Al ver unas hogueras en el claro de un campamento encontró hombres de tez amarilla y ojos oblicuos que lo salvarán y alistarán en su ejército. Fiel a su suerte de soldado servirá en largas campañas por desiertos de geografías desconocidas. Llegado el día que pagaban a la tropa se reconoce en el perfil de una moneda de plata y se dice a sí mismo que «Esta es la medalla que hice acuñar para celebrar la victoria de Arbela cuando yo era Alejandro de Macedonia».

Borges puntualizó el pasaje en el The New York Review of Books del 15 de agosto de 1985 año de la muerte de Robert Graves esa estrella que ha ido alumbrando la galaxia literaria en esta parte del Mediterráneo. Su amigo, el artista y espía británico, Tomás Harris también ha sido material (más modestamente) de leyenda. Se llegó a decir que no había muerto y que seguía viviendo en el anonimato en cualquier remoto rincón del mundo. Con esa misma atmósfera literaria, artística y de interminable misterio se ha llevado a término la donación de una parte substancial de la obra del poeta Bert Morton.

Este pasado 28 de diciembre se acaba de hacer entrega al Arxiu de Deià de una obra inédita en inglés. Se trata de la traducción que este poeta afincado en Deià hizo del Faust de Llorenç Villalonga. El autor de Bearn dejó la autorización firmada para poder editar en Estados Unidos y Reino Unido. El poeta Morton, gran desconocido del público, llegó a la isla en los años 50 donde murió el año 1991. Sus celosos amigos se mantienen en un papel muy discreto. Discretísimo. Unos ya muertos y otros bien despiertos han hecho llegar los manuscritos con el debido cuidado que se merecen y atendiendo estrictamente a la voluntad del autor. En silencio, sin hacer demasiado ruido. Uno de los protagonistas de este último movimiento asegura no haber ido nunca tan elegante como cuando vistió sus ropas en los años vividos a la sombra del Teix. Desde la diáspora de los antiguos deianencs il·lustrats, sea interior de Mallorca, sea desde la península o resto de Europa se han ido completando todas las instrucciones que dejó ordenadas el poeta Morton para que el pasado miércoles comenzase la custodia de su breve legado muy cerca de donde reposa. Cada vez más obras y vidas se funden en un mismo todo. En este maravilloso rincón en medio del mar: ¿Hay mejor sinónimo de Literatura que la palabra Vida?