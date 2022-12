S’acaba l’any 2022 un any que serà recordat com aquell en què deixàrem enrere la pandèmia que ens va tenir amb la llibertat condicionada durant dos anys i aquell en què la invasió de Rússia a Ucraïna va fer trontollar l’economia mundial.

A Mallorca també es pot recordar com l’any en què l’economia ha crescut el triple que l’economia de la UE i el doble que la mitjana de l’Estat Espanyol, i s’ha fet amb la inflació més baixa de la UE i més baixa que la mitjana estatal. També aconseguint el que només havíem estudiat als llibres com a una possibilitat, la plena ocupació laboral.

A més, s’ha fet liderant altres indicadors també fonamentals, com el creixement dels salaris, l’execució dels fons europeus, la producció industrial o les vendes al comerç minorista, per citar uns exemples.

L’assumpció de les competències en ordenació turística a principis d’any per part del Consell de Mallorca ha coincidit amb la millor temporada turística que es recorda, econòmicament parlant. També per l’inici de la connexió aèria amb els Estats Units.

Tots aquests fets han permès presentar per a 2023 els més alts pressuposts de la història. En aquests, davant la incertesa en l’evolució de l’economia, ha primat el caire social, dibuixant un escut social que incrementa exponencialment els recursos per protegir les persones més vulnerables. Aquest escut ja s’ha traduït, per exemple, en el pagament de 17 mil bons de 200 euros a famílies vulnerables.

Però les fites a Mallorca, en aquest any que ens deixa, no acaben aquí. Enguany el Consell ha fet una clara aposta pel patrimoni i l’ha incrementat amb l’adquisició de la central d’Alcanada o la finca de la Torre Picada, alhora que no descarta la compra de la finca del castell d’Alaró. Alhora, ha elaborat un projecte de llei de la Serra de Tramuntana que aspira a protegir i regular un dels nostres béns naturals més preuats.

El 2022 haurà estat l’any en què s’ha amortitzat tot el deute històric de la institució i en el què s’han convocat les oposicions per consolidar centenars de funcionaris interins, tant al propi Consell com a l’IMAS.

El 2022 també es podrà recordar per ser l’any en què el Consell ha resolt, de manera satisfactòria, dos problemes que duien dècades enquistats, i amb els quals es podien arribar a pagar centenars de milions d’euros, el de MAC i el de la carretera Palma-Manacor. S’ha posat ordre en les concessions més importants i s’ha fet resolt sense pagar cap euro públic.

El Consell de Mallorca també ha seguit apostant per les instal·lacions esportives municipals i el suport als equips esportius de categories superiors. S’han envestit projectes innovadors com el llac navegable d’Alcúdia, el turisme al Pla de Mallorca o la planta de compost de Llucmajor.

Vull fer constar que fins aquí no he expressat cap opinió. Totes les afirmacions que he fet se sustenten en dades objectives, per bé que intentin ser manipulades de manera grollera per l’oposició.

L’opinió és que tot el que s’ha aconseguit és molt fràgil i no podem donar res per garantit. Cal seguir amb les polítiques iniciades que s’han traduït en els èxits descrits. Hem de defugir dels telepredicadors que ens volen fer creure que tot va malament i que amb ells tot anirà bé.

De moment, podem afirmar que, en aquesta legislatura, el Govern de Mallorca que encapçala la presidenta Cladera ha aconseguit l’objectiu inicial de fer un Consell útil, visible i modern. Jo afegiria que també eficient. S’ha fet institució. Hem fet el CIM.