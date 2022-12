No somos Escandinavia

La última encuesta del CIS nos indica que las Baleares han virado a la izquierda. Es posible que sea así y también es posible lo contrario, que se trate de una maniobra del gobierno para crear una realidad paralela que movilice un determinado voto y desmovilice otro. Poco importa porque, hasta el próximo mayo, no lo sabremos. Lo que cuenta ahora es analizar las dinámicas de poder en un año electoral en el que apenas se distinguen las derechas de las izquierdas. Y este es uno de los problemas reales de España: que, en lo concerniente a las políticas menos ideológicas, las diferencias se diluyen cada vez más.

Sabemos que hay excepciones, por supuesto, y algunas relevantes; pero son menos numerosas de lo que deberían. La derecha parece haber renunciado a convertir el crecimiento económico en palanca de prosperidad, mientras que la izquierda ha olvidado que la conciencia de clase debería ser su principal razón de ser. Porque las sociedades desarrolladas –y España lo es– se enfrentan desde hace años al doble desafío de una demografía en declive y un estancamiento tecnológico que, unidos a los efectos de la globalización, se traducen en un crecimiento endeble, por un lado, y en una creciente fractura social que acaban debilitando, sobre todo, a los patrimonios más modestos, por el otro. Si la Europa que se construyó en las décadas doradas de la posguerra podía denominarse con orgullo una sociedad de clases medias, ahora es precisamente ese modelo el que ha entrado en crisis, sin que nadie sepa o quiera darle solución.

Porque, en efecto, los bonos y las ayudas sociales que se reparten en años electorales poco tienen que ver con la izquierda tradicional –aquella que se mostraba preocupada por las dinámicas de clase– y sí con un populismo deseoso de ganar las elecciones, pero no de transformar el país. Y, del mismo modo, aportan poco –o muy poco– determinadas rebajas fiscales preconizadas por la derecha (sobre todo las del IVA), que ni incentivan el crecimiento, ni rebajan la inflación, ni crean empleo, ni reducen las desigualdades. Efectivamente, la democracia no es eso.

Quiero decir que en democracia se pide a la clase política que trate como adultos a sus ciudadanos, que eduque y se deje educar, que sepa leer los signos de los tiempos presentes y futuros. Los quince mil millones de euros anuales que se destinarán a la subida de las pensiones, por ejemplo, son los miles de millones que no se destinarán a vivienda pública, quizás –o sin quizás– el principal factor de empobrecimiento de las familias y de los jóvenes. Y son los millones que no se destinarán a reforestar los montes o a depurar las aguas o a propiciar la transformación educativa del país. Y son los millones que no permitirán mejorar la sanidad pública o incrementar el número de residencias de la tercera edad y centros de día o reducir el endeudamiento para asegurarnos un futuro. Y los bonos y más bonos que se reparten –de 200 en 200 euros– son los millones ajenos a la prioridad de las políticas estructurales, que no son los mercados ni las ferias, sino el transporte público, la energía sostenible, la industrialización, el I+D, la vivienda, las bibliotecas y las escuelas, la juventud… Baleares vira a la izquierda, dicen, pero la izquierda debería ser Escandinavia y Estado del bienestar, no una chequera con bonos.