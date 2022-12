2022 i 2023, incertesa apassionant

«Déu mos do justícia, i que no passi per ca nostra» Refranyer popular menorquí .

Quan hom intenta redactar un resum del més destacat de l’any, estarà temptat de citar el que probablement tothom farà: Ucraīna, la inflació,la pujada generalitzada dels tipus d’interès , la no victòria republicana a les legislatives USA, el mundial de seleccions masculines de futbol celebrat a Qatar o, en clau estrictament espanyola, la disputa que el poder Judicial està plantant a l’Executiu aquests dies. Però si som sincers i ens limitam a l’àmbit balear, el més noticiable que ha passat aquest 2022 és que, després de quasi una desena d’anys sense aconseguir-ho, s’han arribat a quotes de plena ocupació. Ni durant el ja mític 2019 es va aconseguir un índex EPA - Enquesta Població Activa - com el d’enguany. Això, sortint d’un fet traumàtic com ha estat la COVID19 - de fet, encara és: setmanalment es van coneixent noves defuncions pel SARS-COV-2 - i les seves letals conseqüències per l’economia mundial. Endemés, en plena conflagració a l’Est d’ Europa entre Rússia i Ucraīna. Aquest ha pogut ser, probablement, el fet més destacable: poc a poc, ens anam redreçant com a comunitat. Amb una implicació público privada que és mirall per a altres parts de l’estat. Certament millorable, pot ser. De fet, deu ser el més segur: la inefabilitat no és una propietat inherent a la nostra classe dirigent. Sia aquesta política i/o empresarial. Serà molt interessant comprovar si l’esforç dut a terme en matèria de Dret Laboral i Social per aquest Govern té recompensa a les properes eleccions autonòmiques, agendades el vint-i-vuit de maig de l’entrant. O si, pel contrari, la ciutadania s’estimarà més un altre tipus d’administració, potser més insensible a certa problemàtica lingüística, patrimonial, social o laboral. Tenint en compte que en les properes setmanes s’ha de començar el diàleg pel proper conveni laboral de l’hosteleria, aquest 2023 que entra es presenta, des d’un punt de vista de negociació, tan incert com apassionant.