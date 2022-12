Limón & vinagre | Eva Kaili: Eva vuelve a pecar

Cuando se husmea en las redes sociales de un alto cargo, digamos en Instagram, hay muchas probabilidades de que nos encontremos con un perfil anodino, poblado de fotografías oficiales, carteles con actos de agenda que parecen diseñados con Paint, visitas a alguna aldea empobrecida de África (si salen niños hambrientos, mejor) o escenas bucólicas junto a familia y amigos en comunión con la naturaleza. La cuenta de Instagram de la exvicepresidenta del Parlamento Europeo y todavía eurodiputada Eva Kaili (Salónica, 44 años), arquitecta de formación, expresentadora de televisión y socialista del PASOK griego, responde con fidelidad a ese patrón. Zzzz…

La cosa cambia si nos adentramos en el perfil de su pareja, Francesco Giorgi, italiano de 35 años y asesor parlamentario en Bruselas. Kaili y Giorgi comparten una vida en común y una hija de menos de un año, aunque difieren del sentido de la prudencia en las redes sociales (ella quizá estuviera detrás de la cámara, pero no sale en las fotos). El Francesco instagramer exhibe un escaparate de vida a todo tren, con paseos en yate por Cerdeña y Menorca, posados en la proa de un velero alrededor de las islas griegas de Paxos y Antipaxos, postales de agua cristalina en Ostende, escenas cotidianas de pesca en Mauritania (faltan los niños), bronceado de esquiador en Les Contamines-Montjoie y Cervinia, al pie de los Alpes franceses e italianos, pilotando un deportivo, ropa de primerísimas marcas, gafas de sol polarizadas y retratos más propios de GQ y Paris Match que de una joven promesa de la socialdemocracia. Y cómo no, fotografías en Doha, la capital de Qatar, el país del que según la policía y la justicia belgas procede la red de sobornos a eurodiputados que habrían recibido dinero y prebendas para blanquear la dictadura árabe en los meses previos al Mundial.

Francesco marinero, Francesco esquiador, Francesco fotógrafo, Francesco solidario y comprometido. Y Francesco bocazas. La pareja de Kaili acaba de reconocer ante el juez de Bruselas que investiga la trama que él se encargaba de mover el dinero que los qataríes hacían llegar a varios europarlamentarios a través de sus señorías Marc Tarabella, el italiano Andrea Cozzolino (a cuyas órdenes trabaja Giorgi) y Pier Paolo Panzeri, el exeuroparlamentario que, según las investigaciones, está al frente del quilombo. Francesco ha exculpado a Kaili, pero de todo lo demás ha dado pelos y señales. Non sei capace di tenerti un cece in boca. ‘No eres capaz de mantener un garbanzo en la boca’, sentencia un dicho italiano dirigido a esas personas incapaces de guardarse nada. «Lo hice todo por un dinero que no necesitaba. Pero ahora liberen a mi pareja, debe estar con nuestra hija», ha declarado Giorgi.

No va a ser fácil. Como consecuencia de la investigación iniciada el pasado verano y ejecutada en los últimos días con detenciones y órdenes de ingreso en prisión, Eva Kaili incluida, la policía sorprendió al padre de la exvicepresidenta saliendo de un hotel con una maleta cargada con 750.000 euros. En casa de la detenida se hallaron otros 150.000 más, ocultos en bolsas de basura (oxímoron, basura y dinero en la misma frase). Kaili dice que desconocía estos hechos y que le pregunten a Francesco. La actividad previa de la detenida no ayuda a creer su versión. Es griega, aunque no ha leído a Platón: «Donde reina el amor sobran las leyes».

El 30 de octubre mantuvo un encuentro en Doha con el ministro de Trabajo, Ali bin Samikh Al-Marri, y le otorgó su apoyo por el «continuo compromiso» de Qatar con las reformas laborales. Solo en la construcción de los estadios del Mundial se calcula que han perdido la vida cerca de 6.000 trabajadores. El régimen apenas reconoce 400. Y sin embargo, «el Mundial de Qatar es la prueba de que la diplomacia deportiva puede conseguir una transformación histórica. Qatar es líder en materia de derechos laborales», defendió Kaili en la sede del Parlamento cuando se debatía la situación de los derechos humanos en el país anfitrión del campeonato. En definitiva, se atribuyen a la exvicepresidenta delitos de corrupción, pertenencia a organización criminal y blanqueo para influir en decisiones económicas y políticas de la UE a cambio de petrodólares.

Desde las detenciones no hay rastro en Instagram de ‘la pareja más bella’ del Europarlamento, como la han bautizado algunas publicaciones. Una dictadura árabe, sobornos, riqueza. La trama parece extraída del surrealismo y ya lo avisó el padre del movimiento, André Breton: «La belleza será convulsiva o no será».