La señal de «Peligro, desprendimientos» no los garantiza, los previene. El equivalente signalético en política es «Peligro, golpe de Estado», un riesgo del que no está exenta ni la astringente Alemania. Un conductor puede circular toda su vida sin que rueden las rocas amenazantes por la escarpada pendiente, pero ni el guionista más aventurado imaginaría que las autoridades públicas empujarán las piedras ladera abajo, «porque ya habían avisado». Esta situación acaba de precipitarse en España con nocturnidad y alevosía. Un golpe de Estado Constitucional, dado que sus autores caducados y no muy educados se enfundan en la condición de Tribunal para disparar un arma nuclear que por definición debe evitarse, la anulación de las cámaras legislativas donde reside la soberanía popular.

