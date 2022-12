Un dels axiomes sovint acceptats en els debats sobre l’economia balear és que l’augment del turisme viscut des de l’entrada de l’euro (i de molt abans) ha suposat un empobriment de l’economia balear.

Sense negar que l’especialització en un turisme de masses suposa tot una sèrie d’efectes o reptes adversos, l’objecte d’aquesta escrit és destacar dos elements que poden ajudar al debat sobre la millora del model econòmic de les nostres illes.

El primer element és esbrinar si, efectivament, al llarg del segle XXI s’ha produït a les illes Balears un increment del turisme en termes de pressió humana. I la segona qüestió és aprofundir sobre si és cert que el PIB per càpita de la nostra economia no deixa de reduir-se any rere any.

Quant a la importància quantitativa de l’activitat turística, un punt de partida ha de ser l’anàlisi de les dades oficials ofertes per l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Per poder disposar de la sèrie més llarga possible, ens centrarem en l’evolució del turisme d’estrangers oferta per les enquestes FRONTUR i EGATUR. Per ser sintètics mostrarem aquí les dades de l’any 2004, primer any disponible, i el confrontarem als períodes de 2014, un exercici ja de clara recuperació turística després de la Gran Recessió, i de 2019, darrer any abans de la pandèmia.

Així, tenim que en el conjunt de l’any 2004 ens visitaren 9,5 milions de turistes estrangers, mentre que en 2014 i 2019 les xifres creixeren fins als 11,3 i 13,6 milions, respectivament. Comparant els anys extrems tenim que entre 2004 i 2019 el nombre de turistes estrangers s’incrementà un 43,1%. Aquesta és una dada sovint emprada per aquells que afirmen que la pressió turística sobre el territori no ha deixat de créixer.

Però en realitat, la variable clau en termes de pressió sobre el territori no hauria de ser el nombre de turistes, sinó el nombre de dies que el conjunt de turistes passa a aquest territori (és a dir, el nombre d’estades). Les dades oficials d’EGATUR ens indiquen que en 2004, 2014 i 2019 el número total de pernoctacions dels turistes estrangers fou de 88,4, 94 i 91,5 milions, respectivament. És a dir, que l’increment en els 15 anys entre 2004 i 2019 fou del 3,5%, una xifra molt allunyada del 43,1% d’increment apuntat abans per al nombre de turistes.

L’explicació d’aquesta disparitat rau en què l’estada mitjana dels turistes no deixa de caure, un fet moltes vegades obviat i que és comú a totes les destinacions turístiques de sol i platja. De fet, l’estada mitjana d’un turista en 2004 fou de 9,2 dies mentre que en 2019 va ser de 6,7 dies.

Dit altrament i al contrari del que sovint es transmet en molts de mitjans de comunicació i per part de molts creadors d’opinió: les estadístiques oficials suggereixen que, en termes generals, en les darreres dècades la demanda turística global sobre les nostres illes està estabilitzada.

El segon element de debat, lligat a l’anterior, és el mantra que el PIB per càpita de Balears no deixa de caure any rere any, fet que ens fa perdre posicions relatives respecte d’altres territoris de l’Estat.

És cert que, d’acord a les dades de l’INE, el PIB per càpita en termes reals de Balears de 2019 és un 6,8% inferior que l’existent en 2001. Però vol dir això que estam davant d’una tendència inexorable? Què ha provocat aquesta caiguda?

Amb les limitacions que aquest escrit m’obliga, vull palesar que la comparació entre 2001 i 2019 amaga que, en realitat, aquesta caiguda s’aturà en el 2013, ja que des del 2014 i fins la pandèmia l’economia balear va combinar creixements del PIB amb creixements del PIB per càpita, tot i mostrar un intens creixement de la seva població. Els estudis de la Direcció General de Model Econòmic i Ocupació (DGMEiO) mostren que la reducció del PIB per càpita entre 2001 i 2008 es deuen a la caiguda de la productivitat de l’economia balear i entre 2008 i 2013, a la crisi econòmica.

Un element de reflexió és que, malgrat la nostra especialització en el sector serveis, des del 2009 s’observa un creixement de la productivitat (aparent del treball) balear que no s’atura fins arribar a la pandèmia. És més, ho fa amb una intensitat superior no sols a la de l’economia espanyola sinó també a la de l’UE-28. Si les prediccions econòmiques de la DGMEiO es compleixen, 2023 representarà la tornada de l’economia balear a creixements del PIB per càpita una vegada ja recuperats els nivells de PIB d’abans de la pandèmia.

Tot plegat, aquests dos exemples ens mostren que l’economia balear, malgrat totes les seves contradiccions i punts de millora, s’està sofisticant. Que el volum turístic s’hagi mantingut força estable al llarg del segle XXI o que de manera sostinguda observem que des del 2014 el PIB per càpita balear estigui creixent no lleva que no s’hagin d’abordar debats com el de quin volum és desitjable des del global de punts de vista econòmics, socials i medi ambientals. La qüestió és que necessitam que el debat sobre el model econòmic se sustenti sobre bases sòlides i no sobre falsos mites econòmics, que per molt que es repeteixin, contradiuen l’evidència empírica.