El comienzo de un cuento

Desde que nos encerraron en nuestras casas y la sombra de la muerte se paseaba por las calles como El Ángel Exterminador por las casas de los egipcios, hemos perdido nuestro sentido de la orientación respecto al tiempo. Existe una frontera cierta –marzo de 2019, fecha en que nos encierran– y cualquier hecho vivido pulula a su alrededor como satélite, sin saber si aquello sucedió antes o después de la forzosa clausura. Hemos de esforzarnos un poco para situar un hecho fronterizo con exactitud. Sólo si fue un viaje es más fácil hacerlo; de lo demás, nos fiamos poco.

O sea que no determinar ni fijar el tiempo al comienzo de una historia –recurso literario clásico en los cuentos y leyendas– se ha convertido en una elemental norma de prudencia. Y si queremos ser exquisitos en esa prudencia, lo mejor es acudir a la fórmula de Ses Rondaies, recogidas por Antoni Mª Alcover: «Això era i no era…» Es magnífica y abre un gran abanico de posibilidades e interpretaciones, aunque ninguna tan rica y sintética como la original. Por ejemplo: lo que voy a contar pasó y al mismo tiempo no pasó nunca. ¿Por qué? Porque la frase encierra también toda la magia de la literatura, que no es sino la magia del ser: lo que nombramos es, pero sólo si lo nombramos existe, antes no.

Por tanto, esto fue y al mismo tiempo no fue nunca. Ocurrió al abrir un portón y entrar y dejó de ocurrir al salir por ese mismo portón y cerrarlo. Como en los cuentos de Arthur Machen, donde las puertas de una calle, un día están y al día siguiente no han existido nunca y sus protagonistas se vuelven locos buscando una puerta concreta tras la que conocieron la felicidad.

No sé si fue hace un año o dos o nueve meses, no puedo fijar la fecha en el tiempo como usted, lector, no puede fijarla en otras cosas desde que el malvado virus wuhamita ocupó un lugar central en nuestras vidas. No sé cuándo fue, pero sí que fue y he de contar como quien cuenta un cuento de Navidad. Recuerdo que visité una vieja casona de Palma, entonces en obras de reconversión en pisos de millón o dos para extranjeros ricos. Como no soy extranjero ni rico, no iba a ver piso alguno sino el artesonado de una sala de la planta noble que me interesaba conocer por sus infrecuentes motivos hebraicos. La sala estaba en un estado de conservación excelente. El artesonado lo formaban estrellas salomónicas –de ocho puntas en vez de seis– y en las columnas de piedra arenisca que las sostenían había un escudo con león rampante. Uno, influido por aquellas estrellas de madera y pan de oro, podía pensar que era el león de Judá o cualquier otra simbología davídica. Había también algún otro escudo con lo que parecían gryllas, animal mitológico que descubrí hace años en La edad media fantástica, de Jurgis Baltrusaitis, que es un libro muy borgiano.

Sigo, pues, con el cuento de algo que sucedió y pudo no suceder nunca. La casa estaba emplazada en el Barri del Segell, cerca de donde estuvo la sinagoga –una de ellas– y alguien comentó que ese salón podría ser un fragmento de la misma. Como estoy convencido de que la intuición poética es un modo de conocimiento tan noble y exacto como cualquier otro y me fío de la mía, le dije que no, que no era un fragmento de la sinagoga. «Es la casa de un judío rico», añadí, «es la casa de Ben-Hur, de nuestro Ben-Hur», repetí, sumando algo de humor. La atmósfera era solemne y antigua y lo que allí sentí fue parecido a lo que había sentido al pisar las viejas calles de Beirut y en otra medida, en la sinagoga de Burdeos: territorio del Antiguo Testamento. Cuando salí de aquella casa me duró esa impresión durante días. Con una rara intensidad.

Días después le comenté mi impresión a mi amigo Tumi Bestard, que es historiador y desarrolla en los archivos su capacidad de Sherlock Holmes, y me dijo que esa casa había pertenecido a un caballero cristiano que fue el que la reformó en el siglo XV. Le insistí que el artesonado hablaba de otra cosa distinta y me comentó que el escudo con el león –que también está en la catedral y en no recuerdo dónde más– y las cimeras en los capiteles los encargó ese cavaller, una de las personas más opulentas del reino de Mallorca. Volví a insistir con Ben-Hur y el artesonado de la sala y argumenté que antes tenía que pertenecer a un judío rico, que era el que había mandado hacer ese artesonado y esa sala de tan grandes dimensiones. En fin, que aquel cavaller sólo la había agiornado. La atmósfera que respiré el día que la visité no era cristiana y era una herencia del Mediterráneo oriental.

Cuando la conquista de Jaume I, me contestó mi amigo, los judíos autóctonos eran funcionarios de la administración andalusí y vivían en el barrio de la Almudaina. Con el rey Jaume I –continuó– se emprendió un proceso de colonización –precedido por el exterminio de la mayor parte de la población insular– y a él se sumó una comunidad judía procedente de Lleida que se asentó en el barrio donde estaba esa casa. Si mi Ben-Hur era un rico judío que trabajaba para los reyes musulmanes o un rico nuevo procedente de la corona de Aragón, nunca lo sabremos, pero en aquella sala vencía la atmósfera judía sobre la posterior cristiana. Y éste era su gran atractivo. No sé para un historiador, pero sí para lo que Jünger llamaba el hombre de la musa, argumento que no sólo no sirve a los historiadores, sino que cuestiona aspectos de su trabajo.

Cuando Robert Byron visitó la mezquita de Ispahan –los azulejos azules que la recubren por dentro y por fuera con gran belleza– la describió como ningún académico lo había hecho, pero le negaron capacidad científica. Hoy su Viaje a Oxiana es un clásico y de aquellos académicos no se acuerda nadie. No será el caso de mi amigo, por supuesto, y sí de este cuento que ahora es y dejará de ser mañana, para desaparecer tras el portón de otro cuento como los de Arthur Machen.