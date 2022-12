Juego sucio contra la democracia

Las instituciones y el proceso político de ese país han entrado en un grave atolladero que preocupa seriamente ya no solo a los políticos de uno y otro signo sino también y sobre todo a la gente de buena voluntad, con independencia de su filiación, persuadida de que lo importante es preservar el régimen democrático, como único medio de que este país mantenga la línea ascendente que arrancó con la Constitución de 1978. Es bien notable que la crispación que se advierte en el parlamento, la fractura a la que se ha forzado al poder judicial y, en definitiva, la descarnada lucha por el poder que está adquiriendo sus caracteres más brutales, tienen como origen cercano la inquietante negativa del Partido Popular a renovar los órganos constitucionales, trámite que requiere mayorías cualificadas que solo pueden conseguirse a través de acuerdos transversales. No podría no pasar nada cuando el Consejo General del Poder Judicial permanece desde hace cuatro años en la interinidad y cuando el propio Tribunal Constitucional está protagonizando un penoso forcejeo, fruto de la resistencia de la derecha a perder la hegemonía que todavía mantiene y que no le corresponde porque la matemática parlamentaria es la que es desde las elecciones de 2019.

Los más escrupulosos pensamos que la posición del Partido Popular en el asunto de la renovación de los órganos institucionales es una perversión inconfesable que demuestra el escaso apego de la derecha a la democracia parlamentaria, que aquí descubrimos demasiado tarde precisamente a causa de que hasta 1975 fuimos rehenes de uno de los totalitarismos que chocaron brutalmente entre sí en la primera mitad del siglo XX. No es difícil extraer de lo que está aconteciendo la conclusión de que el Partido Popular niega la legitimidad a sus adversarios; solo él es quien tiene la verdad patriótica; la certeza de los rumbos inalterables que este país debe mantener a capa y espada; incluso posee la verdad revelada y trascendente en materia de moral y buenas costumbres (aunque en la práctica carezca de principios y manifieste una descarnada hipocresía). Se ha escrito con razón que quien está tan convencido de la bondad de sus creencias como para negar al adversario toda posibilidad de tener razón no es un verdadero demócrata. Y esto precisamente es lo que ha querido decir Feijóo cuando ha reconocido paladinamente —y quizás también ingenuamente— que el bloqueo a la renovación del poder judicial se ha hecho para protegerlo de las apetencias devastadoras de Pedro Sánchez. Ni que decir tiene que esta argumentación es descalificante, impropia de un sistema de tolerancia y respeto, y desde luego incompatible con un sistema político demoliberal como los que afortunadamente imperan en Europa. El absurdo de tal tesis está ya a la vista cuando se piensa que igual argumentación podría valerle a un presidente de gobierno para no convocar las preceptivas elecciones generales a su tiempo, ya que, con toda evidencia, si se permite votar a todos, también se acepta la posibilidad de que gane el contrario. Los medios están llenos estos días de argumentos jurídicos que desacreditan el rápido alineamiento del Tribunal Constitucional, controlado todavía por los conservadores, con las tesis del PP que han solicitado la suspensión cautelarísima de las votaciones parlamentarias para aprobar varias leyes orgánicas, incluso una relacionada con el funcionamiento del propio TC. Los especialistas señalan que una de las misiones esenciales del Constitucional es preservar la autonomía de las cámaras, y que su intervención —salvo si hay que evitar un irreversible perjuicio, lo que no es el caso— ha de ser a posteriori de la promulgación de una norma: es entonces cuando habrá de juzgar su constitucionalidad o no, y en ningún caso sería admisible la interferencia del tribunal en el proceso legislativo residenciado en el Parlamento. De donde se desprende una bastarda complicidad entre la derecha política y la judicial en contra del rigor y de la claridad democráticos. La resistencia innata de nuestro sistema político hará seguramente que sea capaz de remontar este profundo bache. Pero, de todos modos, tendremos que poner en marcha las reformas precisas para que no se repitan unos hechos que ponen en cuestión la perdurabilidad del régimen. Aunque haya que aplicar alguna cirugía dolorosa.