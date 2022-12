Las contradicciones de Núñez Feijóo

Es tan alarmante la deriva gubernamental de derogar delitos como la sedición o el descafeinado de la malversación como precio a pagar a ERC por la aprobación de los presupuestos, o la instancia de leyes como la del ‘sí es sí’ o la ley trans, que poca gente puede dudar de que el Parlamento se ha convertido en un monitorizado instrumento del ejecutivo y el ejecutivo en uno del autócrata Sánchez (donde Nadia Calviño practica el nepotismo colocando a su marido en paro en Patrimonio Nacional a 100.000 euros al año). Cuando García Page se ha atrevido por primera vez a manifestar su oposición a esas modificaciones del Código Penal (no se puede pactar con los delincuentes su condena) al compás de un manifiesto firmado por personas de distinta procedencia política, entre ellos varios exministros del PSOE y exresponsables de distintas administraciones; cuando desde el propio PSOE se han atrevido a formular unas púdicas reticencias al desmontaje de la malversación, es inevitable que desde el centro político hoy desaparecido y desde algún sector del mismísimo votante socialista se planteen el voto a Núñez Feijóo por su hartazgo de Sánchez. Por eso hay que empezar a analizar su estrategia política, que consiste: primero en negarse a presentar una moción de censura; después, pedir elecciones anticipadas; después pedir que los ciudadanos castiguen a Sánchez en mayo; y, finalmente, pedir en las generales el voto para derrotar a Sánchez.

Para negarse a la moción de censura argumenta que la perdería. Es argumento irrefutable. Pero de las cinco que se han presentado desde 1978 sólo se ha ganado una, la presentada por Sánchez, Podemos y los independentistas; y se ganó porque Rajoy se negó a dimitir; dándole al whisky dio paso de forma irresponsable al insensato sin escrúpulos. Las demás se presentaron a sabiendas de su fracaso; su intención era, precisamente, defender una alternativa a la política del Gobierno existente, conseguir una victoria política. Es lo que hicieron González, Aznar e Iglesias, con provecho; sólo a Hernández Mancha le salió mal. Feijóo argumenta que no quiere conceder a Sánchez una victoria parlamentaria que utilizaría en su contra. Pero ahí está una de las contradicciones de Feijóo, no utiliza el argumento de la victoria política. Los mal pensados cogitarán, lo que puede ser grave, y que, no por no beneficiar a Sánchez dejarán de pensar: «Feijóo se siente incapaz de conseguir una victoria política en un debate con Sánchez». Tienen derecho a pensarlo, pues esa estrategia de Feijóo de pedir a Sánchez que convoque elecciones, de pedir a los ciudadanos que le castiguen en mayo y en las generales, significa que él se abstiene de tomar ninguna iniciativa, que sean otros los que tomen decisiones y le nombren a él presidente, que le lleven en volandas al poder. ¡Parece abducido en vivo y en directo por Rajoy, el octavo pasajero, el alien indolente! Tampoco se ha recatado en afirmar que se abstendría en el caso de que otra formación política, Vox, la presentara. Lo cual tampoco se entiende muy bien, pues una formación centrista y liberal como Ciudadanos también ha expresado su conveniencia ante la gravedad de los acontecimientos. El argumento de la derrota parlamentaria no acobarda ni a Vox ni a C’s, creen que la moción estaría más justificada que cualquier otra anterior; nunca como ahora habría estado en peligro el Estado de derecho; se creen capaces de derrotar políticamente a Sánchez. La abstención del PP no la entendería una muy buena parte de sus votantes y el escaqueo de Feijóo podría reforzar a Vox.

La petición de Feijóo a la ciudadanía para que, ella sí, ejecute la moción de censura votando contra Sánchez en las elecciones autonómicas y locales del mes de mayo, entraña otra contradicción. En efecto, Feijóo, que aspira a obtener votos procedentes de C’s y de Vox, empeñado en establecer diferencias con Vox que puedan justificar su abstención si al final se presenta la moción, además de afirmar que no ve consecuencias negativas de la aplicación de la ley de igualdad de género, dice que le diferencia de Vox la concepción de la estructura del Estado. Él es un ferviente defensor del Estado de las autonomías mientras Vox lo critica. Pues bien, no se entiende que, teniendo en cuenta su concepción del Estado, solicite a la ciudadanía que, en vez de aplicarse en la elección más adecuada de sus presidentes y alcaldes, se olviden de ello y se vuelquen en castigar a Sánchez. Con esta proposición Feijóo pretende convertir lo que son unas elecciones autonómicas y municipales en una moción de censura al presidente del Gobierno, convertirlas en unas elecciones estatales, como si persiguiera, salvando las distancias temporales y políticas, remedar las municipales de 1931, que dieron paso, ganándolas los monárquicos, aunque perdieran las grandes ciudades, a la segunda república. Feijóo no consigue, por mucho que lo intente, elaborar un discurso coherente.

Cuando se le pregunta por su alternativa, más allá de la derogación de las leyes impuestas por Sánchez y el ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, la mayoría siguiendo los trámites de urgencia para esquivar los debates y la tramitación que pudieran enajenarles el apoyo ciudadano, responde que la Constitución y una gestión económica aseada. Es decir, ni se plantea reformarla. Ni la palabra disminuidos, ni la preferencia del varón en la sucesión al trono, ni mejorar el Título VIII, ni asegurar la separación de poderes evitando la politización de la justicia y un Tribunal Constitucional al servicio de quienes lo designan y la vergonzosa subordinación del Parlamento al Gobierno, controlados ambos por el partido ganador de las elecciones, ni el artículo 68 que posibilita una ley electoral proporcional de listas bloqueadas y cerradas que da todo el poder a los partidos y convierte el sistema político en una partitocracia donde todo el poder reside en la cúpula del partido ganador y no en los poderes constitucionales, pura cáscara institucional; y puro populismo. La alternativa de Feijóo es una Constitución cuyos defectos larvados nos han conducido donde estamos, en plena crisis constitucional. Ésta es su receta, volver al inicio, que, más pronto o más tarde, nos devolverá al estado actual y a otro autócrata. No, gracias.