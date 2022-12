Estamos, estos días, inmersos en un aluvión de información sobre los cambios que se pretenden introducir en el Código Penal -que si sedición, malversación…- y sobre la tramitación exprés que se está dando en las Cortes a este asunto, en cuyo transcurso se han ido incluyendo otros temas, como las medidas para tratar de solventar las dificultades para la renovación del Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, que no tienen nada que ver con lo anterior.

Creo que quienes nos hemos dedicado a algún tipo de profesión relacionada con el mundo del derecho, y, en particular del derecho público, asistimos a esos debates con total incredulidad y sin comprender cómo pueden tratarse temas tan trascendentes con tanta frivolidad y escaso sosiego. Aquí parece que ni los procedimientos ni las formas tengan papel alguno a la hora de legislar, cuando siempre se nos había enseñado que las leyes deben tener vocación de generalidad y durabilidad, sin contener previsiones ad personam (es decir, huyendo del caso particular y concreto). Y que debe procurarse, siempre, no legislar en caliente.

Ahora, en cambio, se están afrontando reformas de calado en normas de la importancia del Código Penal o la Ley Orgánica del Poder Judicial, como quien se dedica a hacer churros (sea ello dicho con todo el cariño para las churrerías, claro), de forma que más que el poder legislativo de un Estado parece que fuese el pleno del Ayuntamiento de un municipio pequeño cuando tiene que decidir cómo van a ser las fiestas patronales del pueblo. O sea, presentándose todo el mundo en la sesión sin nada preestablecido e improvisando en función de lo que vayan diciendo los demás; y esto, además, hecho con prisas y en el último momento.

La imagen que mejor representa esta situación, al menos para los de mi generación ya provecta, es aquella de Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio; estos personajes del dibujante Ibáñez eran una pareja que se dedicaba a hacer desastres uno detrás de otro, muy graciosos y bestias, pero a los que no se les encargaría una construcción que pretendiera ser sólida. Y creo que es bien triste que esto suceda y que podamos hacer estas comparaciones, porque demuestra que en la vida pública de este país estamos llegando a situaciones totalmente insospechadas y que nunca creíamos que íbamos a ver. La degradación de las instituciones continúa imparable.

Valga la aclaración de que es igualmente increíble la situación a que se ha llegado en el tema de la no renovación de los órganos constitucionales antes aludidos, aspecto éste que no puede imputarse al Gobierno, sino, en todo caso, a quienes han estado poniendo trabas para tal renovación. Pero ello no habilita para ponerse a hacer chapuzas como las descritas.