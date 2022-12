Sánchez no anticipará las elecciones, aunque Feijóo lo reclame seis veces

Seis veces solicitó en el Senado el presidente del PP el adelanto de las elecciones. Estéril reiteración. No lo habrá: Pedro Sánchez, que sigue incrementando la osadía de sus apuestas, consumirá la legislatura, lo que supone que salvo que suceda lo impensable no se irá a las urnas hasta diciembre de 2023. Convulso año por delante el que aguarda, en el que, además, en mayo, sí habrá otras elecciones: municipales y autonómicas, que es lo que quiere que suceda la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso, que no perdió ni un minuto en la cena navideña del PP en espetárselo a la cara a Núñez Feijóo: si éste reclama adelanto, ella se decanta por el curso natural del calendario. Aguarda Ayuso su momento, espera a que Feijóo se estrelle en diciembre de 2023, lo que, dada su imprevista liviandad, hay que empezarlo a considerar seriamente. Lo que sí se puede augurar con solvencia es que se va a una confrontación en la que las posiciones quedarán nítidamente diferenciadas, sin posibilidad de camuflaje. No nos andemos por las ramas: las elecciones generales de 2023 serán parecidas, en cuanto a las alternativas, a las que hubo en España en febrero de 1936. Precisemos: dos bloques, un llamémoslo frente nacional (el apelativo nacional siempre ha sido del agrado de las derechas hispanas, al igual que de los soberanistas periféricos catalanes, vascos y asociados) confrontado a una suerte de frente popular de las izquierdas. Todos concurrirán por separado: no hay forma de poner de acuerdo internamente a los integrantes de ambos bloques.

Isabel Díaz Ayuso, para no variar, contradice al presidente del PP: tampoco quiere adelanto En las derechas hasta Unión del Pueblo Navarro (UPN) rompe con el PP. En las izquierdas es del todo quimérico pensar en que el PSOE diluya sus siglas en una candidatura común. Bastante marasmo hay en la denominada izquierda del PSOE donde Pablo Iglesias enreda todo lo que puede, que no es poco, porque en el fondo lo que desea es la victoria electoral de PP y Vox para establecer una resistencia numantina con lo que quede de Podemos. Permitir que Yolanda Díaz obtenga un excelente resultado es algo que le cuesta un mundo aceptar. Iglesias es un cáncer metastásico para las izquierdas. Prefiere derribar el templo, asido a la columna de Podemos, con los filisteos dentro. Difícil toparse en la moderna política española con alguien tan nocivo como quien hizo de muñidor de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Desde entonces, su actuación ha sido no ya nociva para las izquierdas, sino grotesca. Sigue en sus trece. Dejando a Sánchez ejecutar sus arriesgadísimas apuestas, que pueden salirle bien o muy mal; decantémonos por lo primero, teniendo en cuenta de quién hablamos y los antecedentes, fijemos la atención en el bloque nacional. La eliminación de la sedición, los cambios en la malversación (imposible explicar lo segundo convincentemente), y el hasta aquí hemos llegado en el Tribunal Constitucional (TC) y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), instituciones en las que el PP ha protagonizado genuino desacato a la Constitución, ha puesto a Feijóo en posición incómoda, pillado a contrapié por Sánchez, a quien no le importa dar juego a Vox, que lo obtiene, al acometer las iniciativas reseñadas. Feijóo no se atreve a presentar la moción de censura, porque, además de perderla, sabe que corre el elevado riesgo de ser vapuleado por el presidente del Gobierno, que cuando se encarama a la tribuna del Congreso o del Senado saca de su plácida inacción y de sus casillas a Feijóo. En el PP se empieza a columbrar que también será opción fallida. Al final resulta que es Cataluña, siempre Cataluña, la que establece las reglas con las que se dirime la partida. Sánchez está sabiendo verlo. Feijóo, encajonado por Vox y medio PP, no. También Europa ayuda al presidente del Gobierno, que tiene en la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen magnífica aliada. Quién pudo pensar que destacada dirigente de la derecha alemana iba a ser comodín de Sánchez.