Una taxa turística amb finalitats ambientals és necessària i urgent. No tendria cap dels efectes negatius que volen fer creure els empresaris. Tot el contrari, de cara a la imatge turística seria d’efectes positius, veient-se una destinació que es preocupa de la qualitat ambiental. Però s’ha de fer ben feta i com toca, clara i transparent, sense disfresses, i amb finalitat concreta, definida i veraç.

Gravar just les estades de les persones físiques realitzades en empreses d’allotjament és una bajanada, com a únic motiu d’impacte ambiental. Si bé és correcte que un tribut sigui diferencial en funció del nombre d’estades no té massa sentit fer-ho en funció de la categoria i localització dels allotjaments. Contaminen més els usuaris d’hotels de 5 estrelles que els de 3? La finalitat ha de ser ben concreta i definida i no tan genèrica, pròpia d’un impost, com l’actual que només tracta de recaptació crematística que es pot destinar a qualsevol cosa, des de regalar doblers a un equip de futbol fins a patrocinar festivals musicals o destinar-los a promocions perquè venguin més turistes en massa (cosa contradictòria als objectius anunciats a la «llei 2/2016»)

De la classificació que fa l’article 26.1 de la Llei General Tributària sobre els tributs en: taxes, cànons, gravàmens, contribucions especials i imposts, el mecanisme econòmic adequat per a un tribut ecològic o més ben dit ambiental és la taxa i no l’impost.

Un cànon és un impost extraordinari, l’objectiu del qual és compensar de les externalitats negatives generades. Es pot entendre com una taxa. L’objectiu d’un tribut és que hi hagi una contraprestació individualitzada específica. Una taxa és pot aplicar per la prestació d’un servei o ús concret fet per l’Administració pública. Un impost se sol aplicar a qui contamina, la taxa és per cobrir els costos dels serveis públics relatius a medi ambient. Una ecotaxa és un tribut o taxa que té un incentiu a la protecció ambiental. En el nostre cas, aplicat al turisme, el més encertat seria una taxa sobre serveis i usos prestats, per mantenir els costos de l’increment i manteniment d’infraestructures, dotacions, serveis públics, ..., necessaris pel consum massificat de turisme i alleugerar als residents la càrrega que hem de suportar amb més impostos.

Els tributs amb finalitat ambiental han de complir els següents criteris:

1- «No pot ser discriminatori ni injust.» Si es fa només sobre allotjaments reglats deixen de pagar molts de turistes, la qual cosa és una injustícia per als que paguen (incloent els residencials i cases de familiars és possible que no ho paguin més de la meitat). Però la gran injustícia és que els residents hagin de pagar per dormir a hotels de les Illes Balears, perquè ja van carregats d’imposts (bona part d’ells es destinen a subvencionar les activitats econòmiques del turisme i les externalitats d’empreses privades). Tampoc ho paguen els cotxes de lloguer ni d’altres activitats del turisme.

2- Ha de tenir «eficàcia». És a dir, la capacitat de l’instrument per aconseguir l’objectiu ambiental prèviament previst. Crec que ha quedat ben clar, i no fa falta incidir-hi més, que no s’han complit.

3 - «Eficiència», això vol dir que l’aplicació de l’instrument permeti aconseguir els objectius a uns costos mínims per a la societat. No ha servit per compensar-ho de les externalitats i hem assolit una progressiva pèrdua de qualitat de vida.

4 - «El principi qui contamina paga» (P.P.P, adoptat per l’OCDE, EL 26-5-72). Ja he comentat que molts que també contaminen (de manera tangible i intangible) no paguen. La paradoxa és que els que van a hotels de cinc estrelles han de pagar molt més (segur que contaminen més?), això és una injustícia.

5 - «Capacitat d’incentivar mesures correctores per minimitzar el consums i els impactes». Potser el criteri més important i el que ni tan sols s’ha tengut en compte. Hi ha moltes mesures preventives més importants i necessàries, que es poden desenvolupar, que els mecanismes correctius crematístics. El principi P.P.P. ja tocaria ser obsolet, ja que pagant es pot contaminar i pot ser rendible a moltes d’empreses.

6 - «L’instrument ha de generar ingressos positius per a l’Administració». Aquest, fictíciament, es compleix. I tant que bravegen de les altes quantitats recaptades, fomentant que com més de turistes venguin més es recapta. Però això a costa de la massificació i d’ofegament que han de patir els residents, que encara que no es pugui mesurar en termes monetaris sí que significa un gran valor perdut. Convido als nostres governants que en facin una anàlisi cost – benefici (incloent-hi tots els factors ambientals) i veuríem quin és el resultat.

Per què li diuen ecotaxa si no ho és? És cert que moltes de lleis son popularment conegudes amb sobrenoms: «decrets Cladera», «llei Corcuera», «Delgado», «Llei mordassa», «Llei de símbols», ... Alguns o fan a partir d’inicials, «POOT», «LEN», «ANEI», «LOGSE», ... Però no desvirtuen els seus continguts, transparència i objectius, tot el contrari reforça abreviadament l’enteniment i comprensió. En canvi posar el nom d’ecotaxa a una cosa que no ho és, és una disfressa, embull, falsedat i engany.

Pràcticament ara ja estam en precampanya electoral i els grups polítics remouen quasi cada dia la falsa ecotaxa, proposant-hi més mesures per incrementar la recaptació. No puc creure que sigui per fer-nos creure que minvarà la massificació. És a dir que seguiran amb ella com a bandera de la sostenibilitat (?). Fins i tot, la senyora Prohens del PP, que sempre la rebutjaven, ha manifestat que no la derogaran si governen, però gastaran la recaptació d’una altra manera.

El que més sorprèn però és la informació que publicà Diario de Mallorca el passat 13 de novembre (pàg. 2 i 3) amb el titular: «Expertos reclaman subir la ecotasa para combatir la masificación turística», «Profesores de Economía, Geografía i Derecho de la UIB ven en el incremento del ITS una vía real e immediata para limitar la llegada de turistas». De veres pensen això aquests professors? Jo no m’ho puc creure.