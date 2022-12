Cultura és la comprensió dels fets, dels conceptes de les relacions, de les causes i conseqüències, dels lligams i de les coses en general. Civilització, instrucció i mentalització sense comprensió, malgrat s’hagin robotitzat molts de coneixements, poden ser mecanismes de confusió, foment de la incultura i creació de contracultura.

El Govern i les administracions públiques en general tenen gran part de responsabilitat i d’obligació de moure cultura, fomentar al màxim la comprensió i evitar confusions, perquè sigui tot ben transparent i insistir que s’entengui correctament. Fer el contrari seria tornar a èpoques dictatorials de com més confós està el poble més bo de governar és o quan l’Església tenia tant de poder tot havia de ser dogma de fe.

A la campanya electoral per a la V legislatura (1999 - 2003), els partits d’esquerra varen prometre legislar una ecotaxa si guanyaven les eleccions. També ho feren per a la IX (2015 - 2019). En ambdós casos, en coalició, aconseguiren el Govern però no compliren la promesa, no feren cap ecotaxa, sinó que es limitaren a fer un impost recaptatori per dormir a allotjaments turístics, que no era taxa i manco eco.

A la V s’aprovà la «llei 7/2001 de 23 d’abril, de l’impost sobre les estades en empreses turístiques d’allotjament, destinat a la dotació del fons per a la millora de l’activitat turística i la preservació del medi ambient». L’objectiu de la qual era «crear un impost sobre les estades en empreses turístiques d’allotjament» i «la recaptació destinada a la dotació del Fons de rehabilitació d’espais turístics». Ja des de l’inici es fomentà amb el sobrenom d’ecotaxa.

El nou impost, disfressat d’ecotaxa, no es va explicar correctament bé, per tant culturalment no es va comprendre, va quedar una cosa confusa i contradictòria creant un camp adobat per a la demagògia. El Govern es va valer de diversos instruments tributaris mesclats; mal lligats, sense coherència per fer una cosa i voler-ne fer creure una altra, utilitzant el mecanisme de la propaganda i mentalització. Els empresaris tampoc no varen saber argumentar el seu rebuig, sense demostrar res dels seus predicats efectes negatius. Tant la Federació Empresarial Hotelera, la CAEB, el PP ... es fartaren de demagògia. Aquesta llei fou derogada pel següent Govern (Matas 2003 – 2007).

A la IX va néixer la «llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i mesures d’impuls del turisme sostenible», amb la missió de recaptar doblers per fer inversions i despeses (la llei no diu en concret sobre què) aprovades pel Consell de Govern, a proposta de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible (?) . Ja de tot d’una la denominaren amb el sobrenom de «l’impost del turisme sostenible» i posteriorment de manera massiva amb el d’ecotaxa, sobretot en els mitjans de comunicació, bona part dels polítics i pràcticament tots els ciutadans, que en majoria estan convençuts que és una ecotaxa.

Els objectius argumentats per la conselleria de torn, en defensa del nou impost, eren «d’una banda, compensar la petjada ecològica de l’activitat turística i de l’altra, ajudar a canviar el model perquè aquesta activitat sigui sostenible des del punt de vista ambiental, econòmic i social. Amb aquest nou tribut els nostres visitants contribuiran a preservar les nostre Illes». També es defensava que «aquest impost ... ens permetrà, a la llarga, millorar la nostra competitivitat posant l’èmfasi en la qualitat i en la sostenibilitat, i no en la massificació». Algú pot estar convençut que s’ha complit la prospectiva dels objectius del conseller d’aleshores? Els resultats de la situació actual ho diuen tot.

Com a consumidor de recursos, productes, equipaments, dotacions, infraestructures, ... les activitats econòmiques del turisme produeixen unes externalitats negatives que tenen efectes econòmics, socials, de minva de qualitat de vida, de saturació i progressiu creixement de població excessiu, que absorbim entre tota la societat. L’objectiu bàsic i finalista d’una taxa (no un impost), per tant, hauria de ser fer minvar aquests costos als ciutadans, o almanco evitar que s’incrementin més de cada dia.

Les esmentades dues lleis són només impostos recaptatoris per destinar-los a qualsevol tipus de despesa que no han tengut res a veure a «l’impuls del turisme sostenible», a «la millora del turisme», a «la preservació del medi ambient», a «evitar més massificació», a «compensar la petjada ecològica dels turistes» ni a «canviar el model turístic» com predicava la propaganda de dites lleis disfressades d’ecotaxa per als ciutadans. Ha estat ben igual com a si a la pel·lícula Casablanca li posassin el títol de Siete novias para siete hermanos.