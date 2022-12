Las clases medias, objeto de deseo

No hay medio de comunicación de relieve o partido que no centre su atención a encuestas electorales que afectan a las elecciones generales interpretándolas cada cual según sus intereses; faltando seis meses para las elecciones autonómicas (que no afectan a todas las CCAA), y casi un año para las generales (a no ser que se adelanten, cosa muy improbable).

Sin menospreciar tales sondeos, no soy el único que considera de mayor interés analizar los estados de ánimo de la ciudadanía, especialmente las denominadas clases medias. La mayoría de expertos en demoscopia electoral consideran que el voto (o abstención) de las clases medias puede ser decisivo en cualquier proceso electoral. Quien más quien menos pretende seducir a lo que de una manera imprecisa se han denominado clases medias. Se trata de unos amplios colectivos, de naturaleza no necesariamente homogénea, de contextos urbanos, de profesiones y ocupaciones múltiples y diversas, de difícil catalogación ideológica, centrados de manera prioritaria en sus quehaceres y necesidades próximas. En definitiva, se trata de una mayoría social, con frecuencia silenciosa, pero que puede dar y quitar mayorías políticas. Nos ha tocado vivir y convivir, aunque no a todos con la misma intensidad, unos momentos difíciles que nos afectan en ámbitos personales, familiares, sociales, económicos y políticos. Consecuencias de las «soluciones» (?) de la crisis financiera del 2008, cruz y raya de las clases medias. De la pandemia de la covid 19, que sigue dejando restos en el ámbito sanitario. De la guerra provocada por la Rusia de Putin que, con la pretensión de poner en jaque/ mate los valores de convivencia de la Europa política y socioeconómica, ha conllevado entre otras consecuencias los desajustes energéticos, la inflación de los costes de producción que afectan directamente a inputs macroeconómicos, incluidos pymes, autónomos (QG 425); y a las economías familiares especialmente a las clases medias: salarios, estabilidad profesional/laboral, acceso a la vivienda …(QG 424). La primera reacción ciudadana, especialmente entre las clases medias, fue el desconcierto ante la amplitud y profundidad de la crisis, y un estado de ánimo repleto de crispación y polarización política y social. Las clases medias, a pesar de su profunda crisis, mantienen unos «valores», personales, sociales y políticos que configuran su complejo quehacer cotidiano, plurales y abiertos a planteamientos progresistas relacionados con las libertades individuales (divorcio, interrupción embarazo, muerte digna…), así como con temas sensibles como pueden ser los relacionados (entre otros) con la ecología y el medio ambiente. Pero donde se juega el voto de las clases medias es en las propuestas socioeconómicas, macro y micro, que cada partido puede ofrecer como garantía de recuperación de unos índices significativos de bienestar, accesibilidad a puestos de trabajo (especialmente para los jóvenes) estables y dignos. Pero si tales alternativas no se proponen (o no son creíbles), segmentos significativos de las clases medias pueden ser caladeros de la abstención y de planteamientos conservadores. Es un hecho la volatilidad e imprevisibilidad del voto de las clases medias. Frente a tales realidades la Fundación Gadeso realiza sondeos significativos, 400 entrevistas, a nuestras clases medias urbanas trabajadoras no para conocer su intención de voto, sino con el objetivo de descubrir y valorar sus «estados de ánimo» frente a los futuros procesos electorales. Reproduzco los últimos resultados básicos. En el sondeo del pasado setiembre, un 30% se abstendría; un 30% de voto decidido; y un 40% indeciso. De tal colectivo un 25% probablemente votaría pero no sabe a quién, y un 15% se abstendría. Estas actitudes reflejan desconcierto y una notable crispación política y social. En el último sondeo recién realizado, no publicado, se producen cambios relevantes. La abstención (30%) se mantiene; el voto decidido (40%) aumenta; mientras el voto indeciso (30%) disminuye. De tal colectivo un 20% probablemente votaría y un 10% se abstendría. Siguen instalados en la incertidumbre, pero disminuye el nivel de crispación. El motivo de tal cambio es que muchas de las medidas del gobierno de coalición presidido por P. Sánchez, y en nuestro caso también por el Govern presidido por F. Armengol, son percibidas positivamente. «La mayoría de ciudadanos respaldó la manera en que el Ejecutivo afrontó el virus de la covid-19. Igualmente, se percibe un amplio apoyo a las medidas destinadas a proteger a los colectivos más vulnerables, como la subida del salario mínimo, los ERTE o el ingreso mínimo vital. Más adelante otras acciones han sido muy bien vistas: es el caso de medidas como el ahorro energético o, sobre todo, el paquete destinado a paliar los efectos del encarecimiento del coste de la vida: el tope al precio del gas y la bajada de la luz o de los abonos de transporte público, entre otras» (Belén Barreiro). Mientras la derecha, incluida la liderada por Núñez Feijóo, no presenta alternativas más allá de un rechazo total a cualquier iniciativa ajena política y/o socioeconómica, a no ser la tan cacareada disminución de impuestos. La crisis política y socioeconómica es global; y la guerra en Ucrania sigue viva y coleando. El futuro no está escrito, pero se está escribiendo. De momento sigue la incertidumbre en las clases medias, pero disminuye su índice de crispación.