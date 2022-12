Soy consciente que este título provocará reacciones diversas en un entorno como el de nuestras islas. Somos una comunidad que, aún viviendo mayoritariamente del turismo, tiene sentimientos encontrados hacia este sector económico. Siempre se ha polarizado el debate en el seno de nuestra sociedad. Mucha culpa de esto la tiene el propio sector, especialmente el hotelero, que, escudándose en la generación de empleo, se ha arrogado con soberbia unos derechos sobre el conjunto de la ciudadanía y su patrimonio que no posee.

Los impactos negativos sobre el territorio y los recursos naturales que ha generado la actividad hotelera han causado, en muchos casos, un significativo rechazo social. Por esto, no es extraño que este sector, aún de vital importancia, haya vivido de espaldas a nuestra sociedad.

Arrancar en este contexto no facilita la reflexión necesaria para transformar nuestro modelo de crecimiento y, por tanto, nuestro modelo turístico, porque no podemos hablar de conceptos como la diversificación o del cambio de modelo productivo, sin empezar por el turismo.

Estamos ante una oportunidad y, por ello, debemos ser rigurosos en los planteamientos, utilizando la razón en lugar del sentimiento, con el objetivo de conseguir las mejores cotas de bienestar para el conjunto de nuestra sociedad. Es una oportunidad porque en lo económico, en lo que se refiere al turismo, no tenemos una crisis de demanda y, por tanto, la previsión para el medio plazo es que la tendencia se confirme -no podemos decir lo mismo en economías que dependen de los sectores industriales-. Es una oportunidad porque tampoco tenemos una crisis de empleo en cuanto a cantidad; este año hemos alcanzado las mejores cifras de empleo vistas en toda la historia de las Isla Baleares. Y tenemos una oportunidad porque nunca se han puesto a nuestra disposición tantos recursos para poder destinar a la inversión, recursos provenientes de los fondos europeos, pero también estatales y propios de la comunidad autónoma.

Estas oportunidades debemos aprovecharlas para resolver algunos de los retos que tenemos por delante desde hace décadas, y que siempre se han subordinado a los intereses del capital. Para ello, se hace imprescindible situar en el centro el mundo del trabajo y, por tanto, a las trabajadoras y trabajadores, porque ya no nos conformamos con tener trabajo si este no satisface nuestras necesidades. El precio del trabajo que realizamos debe ser suficiente para poder pagar el alquiler o la hipoteca, para llenar la cesta de la compra y pagar las facturas de los servicios básicos.

Esto que repetimos muchas veces -y que, probablemente, todas y todos estamos de acuerdo- no ha sido la norma, porque la cuenta siempre se ha hecho en función de la cantidad de empleo que se genera, no en si este empleo contribuye a satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Por tanto, el cambio de paradigma es construir un modelo económico que contribuya al bienestar de la comunidad, y es aquí donde tenemos que situar la reflexión sobre nuestro modelo turístico.

No nos engañemos, nuestro futuro pasa, de manera inexorable, por la industria turística. Esto no significa que no tengamos que esforzarnos en otros sectores, pero sí que debemos centrarnos en el turismo como el principal sector para garantizar el bienestar, es ahí donde entra el «más turismo» del título, porque más turismo no significa más turistas, significa que se deben generar más recursos para poder redistribuirlos entre las trabajadoras y trabajadores, pero también con el conjunto de la sociedad.

Cuando hablamos de cambio de modelo turístico aparecen conceptos como calidad, refiriéndose sobre todo a la eliminación de determinados productos, o la limitación de oferta, vuelos, cruceros, coches de alquiler -todo ello con la intención de reducir la masificación y el impacto medioambiental- que pueden parecer contrarios a la creación y el mantenimiento de la ocupación.

Desde el sindicato, no queremos situarnos en ninguno de los extremos, ni del lado del desarrollismo desmedido ni del que pretende volver a una arcadia que nunca ha existió. Nuestra intención es situar el mundo del trabajo en el lugar que le corresponde en esta reflexión. No consentiremos que quienes, fruto de su trabajo, contribuyen a la generación de riqueza queden al margen de las decisiones que se tomen sobre la industria que les ocupa; sobre todo en lo referente al empleo y la calidad del mismo, pero también en impacto social, económico y ambiental. No seremos los invitados de piedra.

Si aspiramos a que el turismo sea nuestra industria, una industria procuradora de bienestar al conjunto de la población, tendremos que sustentarla en pilares sólidos; algunos de ellos están consolidados, como son las infraestructuras -aunque hay que seguir mejorándolas- pero otros están por desarrollar; por tanto, centremos esfuerzos en la sostenibilidad ambiental, pero sobre todo centremos esfuerzos en las condiciones de las personas trabajadoras, debemos conseguir que tengan estabilidad en el empleo, salario suficiente para vivir en Baleares y una progresión profesional que, necesariamente, esté vinculada a la formación.

El debate y la reflexión es cómo conseguimos una industria turística con instalaciones de primer nivel, con una política de impacto medioambiental neutro y con trabajadoras y trabajadores cualificados y bien remunerados para ser el líder turístico mundial. Tenemos todos los ingredientes alineados para hacerlo bien, no desaprovechemos la oportunidad.