Carta al Kego Hila,

Me ha alegrado mucho que se destine un parque a las Señoras Camareras de Pisos o a las Señoras Limpiadoras, se lo merecen; y, al igual que en la Plaza Juan y Luis Riu hay una estatua de un camarero que nos da la bienvenida bien podríamos, en dicho parque, hacer una escultura que las ensalce.

Pero lo que no puedo entender es que se utilice la palabra “Kelly” para designar a las Señoras que Limpian. Me parece una falta de respeto e incluso desde mi punto de vista roza la ofensa.

Quisiera saber Sr. Alcalde si cuando se refiere a un doctor en medicina si lo llama “Kecu” (que cura) o quizás a un abogado el “Keli” (que litigia) o cuando se presenta a usted mismo en lugar de referir que es Alcalde se alude como un “Kego” (que gobierna).

Me pareció incomprensible que una asociación que se dedica a defender a las Señoras que Limpian le ponga ese nombre a las personas que representa, es rebajarlas. Pero que un alcalde lo utilice para ponerlo en un parque, me parece una vergüenza y un clasismo que no es propio de un señor socialista.

Cuando algo me enfurece suelo dejar pasar unos días hasta enfrentarme otra vez con ello. Pero en este caso no he querido esperar, llevo años que cada vez que oigo la palabra “queli” referirse a las Señoras de Limpieza y no a nuestras sabrosas galletas, me encoleriza. Por eso le pido disculpas si considera que mi tono no ha sido el adecuado.

Señor Alcalde, quiero terminar esta carta con un ruego; quizás, yo no me merezca que se cumpla, pero si, los Señores y Señoras a quien ha querido ensalzar, por favor modifique el nombre del parque por el de “Parque de las Camareras de Pisos” o “Parque de las Limpiadoras”.

Muchas gracias,

Carmen Riu