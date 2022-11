Mallorca: llei de dia, llei de nit?

Els demano per favor que no es prenguin a broma el titular. Però sembla que a Mallorca, ser empresari de la nit et dona dret a fer segons què que a la resta de la ciutadania ens és vedat. Per exemple, entrar al Parlament amb ulleres de sol, ignorar els diputats allí reunits, tractar-los quasi de pidolaires i sortir triomfant. Com un matador després d’una exhibició a la plaça de bous. Pel que es veu, els professionals de les discoteques són intocables per un altre aspecte: amb una corrua d’investigacions posades en marxa per la Fiscalia,assoleixen fer passar els professionals del Ministeri Fiscal com a presumptes desequilibrats i corruptes.

Però el més gruixat de tot plegat ha estat el comportament de la societat civil - i molt especialment la classe política - davant aquesta qüestió. Amb la qual s’ha aplicat una mal entesa permissivitat - massa vegades letal - a la illa des de principis del «boom» del turisme. Pel que es veu, qui més qui menys ha mirat cap a una altra banda. La gent d’ordre es comporta d’una determinada manera, i s’hi han problemes, el més adient és fer negocis de dia. No quan es fa fosc. Aquest pareix ser el missatge: la nit té la seva llei. És igual si un determinat ’empresari ha anat «fent amics» al sector: «l’omertà» pot arribar a ser absoluta si els incentius són el suficientment sucosos. No podem restar molt més incòlumes amb el que passa als nostres carrers quan es pon el sol. No es pot seguir fingint que la cocaïna, les drogues de disseny o la simple marihuana són més que habituals a determinats «temples» de l’oci nocturn illenc. De la mateixa manera que no pot tornar a recaure cap mena de sospita sobre els Cossos i Forces de Seguretat encarregats de l’acompliment de la llei en determinades àrees. Així com tampoc hi hauria d’haver manca de recursos humans i materials per a engegar una política d’excessos zero eficient i responsable. Mallorca es juga massa com a destí net i atractiu: siguem responsables. Tots. Des de l’empresariat de la nit, passant pels legisladors fins als executors del Poder Judicial a la illa. És una qüestió de prestigi deixar clar que la llei ha de ser igual per a tothom. Sigui de dia o de nit.