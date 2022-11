Esports, sostenibilitat i accessibilitat han estat els eixos principals de la presència de Mallorca a la fira de turisme World Travel Market. L’edició 2022 ha confirmat la tornada a la «normalitat postpandèmia» i, respecte a la nostra posició en el mercat britànic, que es manté ferma la consolidada relació de destinació preferent per al Regne Unit. Aquest és un mercat amb el qual ens uneix una llarga trajectòria. Som una de les seves destinacions turístiques destacades des de fa dècades i continuam avançant junts a través dels reptes que es van presentant a l’activitat turística.

Aquests dies a Londres hem sigut conscients que són els mateixos britànics qui ja demanen que continuem en la transició del nostre model turístic; és un sentiment comú que es tracta d’una evolució d’innegable obligatorietat. Hi ha un convenciment compartit sobre el fet que la nostra illa ha de ser sostenible com a única possibilitat per assegurar l’excel·lència, la qualitat de vida dels residents, i, també, per garantir la millor experiència turística.

Els nostres interlocutors del mercat britànic ens han confirmat la voluntat de treballar conjuntament en un concepte de turisme bo per a tots; capaç d’atendre les diferents demandes sota els criteris irrenunciables de qualitat, professionalitat i responsabilitat.

L’agenda prevista per a la WTM ens ha permès refermar una relació més que comercial. Té els components d’una llarga amistat. Un vincle de fa dècades que treballam per mantenir sempre viu i reforçat.

De fet, hem pogut comprovar la «bona salut» d’aquesta connexió tan especial. Alguns dels nostres principals comercialitzadors ens han confirmat que Mallorca se situa en llocs destacats pel que fa a les recerques de viatges i vacances. També hem percebut un gran interès per les accions que envolten l’agenda de sostenibilitat i de control d’excessos, amb una acollida generalitzada, positiva i sostinguda.

Així mateix, Mallorca continua fent camí pel que fa al mercat d’hivern. Els britànics estimen el nostre sol i platja perquè forma part de la seva cultural vacacional; però ara evidenciam que també, de manera tranquil·la, però ferma, ens estan incloent en el seu calendari de sortides al llarg de tot l’any.

En aquest respecte, vull fer una menció especial als anys d’estratègia i treball de la mà del sector que han fet del producte esportiu un dels prioritaris per als nostres principals mercats.

A Londres ha quedat perfectament confirmat que les accions desenvolupades quant a l’esport, juntament amb altres productes com ara el cultural, el gastronòmic o el de MICE, ens duen pel camí adequat. Cal destacar també que el Pla de Turisme Accessible també compta amb el reconeixement d’un mercat que, de la mateixa manera que la resta d’Europa, advoca per la inclusió i la igualtat d’oportunitats universal, la qual cosa significa que és imprescindible que també hi sigui present en el context turístic.

L’agenda de l’equip de Mallorca ha estat intensa i ens ha permès un feedback extraordinari per part d’un nodrit grup de prescriptors de turisme al Regne Unit amb els quals vam tenir diferents reunions i trobades. Així mateix, vam comptar amb una bona resposta a la convocatòria realitzada per a una jornada de networking, el vespre de dia 8 de novembre.

Representants de TUI, ITW Alliance, CBS News, Amazon, BBC Sports, Sundaty Times, Travel Weekly, Discovery Channel, Expedia i Financial Times, van ser alguns dels qui ens van acompanyar en aquesta trobada. Periodistes i representants del sector professional turístic del mercat britànic van poder conèixer, de primera mà, les principals característiques i accions que han fet de la nostra illa una destinació líder a Europa pel que fa al producte esportiu. Va ser una acció duta a terme de la mà del sector privat, amb la col·laboració del director de desenvolupament internacional de la World Padel Tour, Álvaro Bernabéu de Yeste; i del director d’Esdeveniments de la Rafa Nadal Academy, Joan Suasi. També vam comptar amb la presència del director de Turisme de l’Ajuntament de Calvià, Xavier Pascuet.

Però tota aquesta feina no és possible de manera unilateral, sinó que és el resultat de molts d’anys de coordinació público-privada, d’innovacions, de suports mutus, de feina compartida... És per això que vull agrair la gran feina feta, un any més, pels nostres ajuntaments. En aquesta ocasió han estat 9 els que es van desplaçar a la capital britànica i van aprofitar l’entorn que proporciona la fira per contribuir, amb la seva experiència i coneixements, a reforçar la presència del turisme mallorquí a Londres.

I també m’agradaria donar les gràcies a la iniciativa privada en general, i especialment al sector hoteler, que durant tots aquests anys han treballat la promoció i el desenvolupament de la seva activitat sota els criteris de responsabilitat, professionalitat i excel·lència per oferir el millor producte turístic.

Per tot això, recomano a les formacions polítiques que posen en dubte el treball fet en l’àmbit de promoció, a partir d’una entrevista evidentment tergiversada, que es basin en les evidències, el rigor, la feina feta, la valoració del sector i en els resultats d’èxit. Feina, en definitiva. Fer política sense pensar en les conseqüències que comporta per la marca Mallorca no és el camí recomanable. El camí ha de ser el seguit fins ara, i per això tenim més consolidada la nostra relació amb el mercat britànic. I que sigui per molts d’anys més.